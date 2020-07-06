Зинченко допустил роковую ошибку, Десна догнала Динамо, Заря потеряла очки

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 5-е июля.

1. Неудобный соперник и два пенальти. Заря не сумела обыграть Александрию. Луганчане так и не обыграли в текущем чемпионате александрийцев.

2. Десна разгромила Колос и догнала по очкам Динамо. Дубль на свой счет записал Денис Фаворов.

3. Днепр-1 в очной дуэли выбил Олимпик из группы своих прямых преследователей. Коллектив Михайленко не делит очки с оппонентами уже девять матчей кряду.

4. ВИДЕО. Зинченко допустил ошибку. Ман Сити сенсационно проиграл Саутгемптону. Единственный гол в матче забил Че Адамс на 16-й минуте.

5. Карпаты хотят в следующем сезоне стартовать в Первой лиге. В клубе передумали «обнуляться», но это вряд ли поможет.

6. AS: Лунин продолжает удивлять, Куртуа стоит беспокоиться за свое место? Испанское издание волнуется за судьбу основного вратаря «Реала».

7. Ярмоленко вышел на 15 минут. Вест Хэм сыграл вничью с Ньюкаслом. На этот раз Андрей не сумел забить победный гол, как в матче с «Челси».

8. Легенды прошлого: 15 самых дорогих трансферов 80-х годов. Sport.ua предлагает небольшой исторический обзор рекордов трансферного рынка прошлых лет…

9. Федерация футбола Армении пожизненно дисквалифицировала 20 украинцев. За участие в договорных матчах.

10. Боттас выиграл дикую гонку в Австрии, авария Хэмилтона, Норрис - в топ-3. Яркое завершение первой гонки сезона-2020 в Формуле-1.