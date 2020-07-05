Федерация футбола Армении пожизненно дисквалифицировала 20 украинцев

За участие в договорных матчах

  • 05.07.2020 12:53
  • 4550 просмотров
  • 8 комментариев
Федерация футбола Армении пожизненно дисквалифицировала 20 украинцев
© ФК Локомотив. Сергей Литовченко

3 июля на Внеочередном заседании Исполкома Федерации футбола Армении (ФФА) было вынесено решение по остановке Первой лиги и дисквалификации ряда игроков из-за договорных матчей.

Комитет по дисциплинарным вопросам и этике ФФА дисквалифицировал на различные сроки футбольные клубы «Арагац», «Торпедо», «Масис», «Локомотив» и «Ереван», а также задействованных 58 персон (в том числе 45 пожизненно).

В число этих футболистов, тренеров и функционеров вошли 25 украинцев, 20 из которых получили пожизненную дисквалификацию.

Список украинцев, которые получили бан от ФФА

1. Ростислав Козар (фактический владелец ФК «Арагац», пожизненно);
2. Юрий Окул (главный тренер ФК «Арагац», пожизненно);
3. Евгений Коняшин (футболист ФК «Арагац», пожизненно);
4. Илья Глушицкий (футболист ФК «Арагац», пожизненно);
5. Никита Филатов (футболист ФК «Арагац», 3 года + штраф);
6. Богдан Суходуб (футболист ФК «Торпедо», пожизненно);
7. Мирослав Деда (футболист ФК «Торпедо», 1 год);
8. Егор Луговой (футболист ФК «Торпедо», пожизненно);
9. Дмитрий Климаков (футболист ФК «Маси»с, пожизненно);
10. Дмитрий Михайличенко (футболист ФК «Масис», 1 год);
11. Михаил Попов (футболист ФК «Масис», 3 года);
12. Олег Гуменюк (футболист ФК «Масис», пожизненно);
13. Алексей Бондаренко (футболист ФК «Масис», 1 год + штраф);
14. Сергей Литовченко (главный тренер ФК «Локомотив», пожизненно);
15. Евгений Захарченко (футболист ФК «Локомотив», пожизненно);
16. Тимофей Шеремета (футболист ФК «Локомотив», пожизненно);
17. Игорь Быковский (футболист ФК «Локомотив», пожизненно);
18. Артем Пилипенко (футболист ФК «Локомотив», пожизненно);
19. Илья Ходуля (футболист ФК «Локомотив», пожизненно); 
20. Сергей Дячук (футболист ФК «Локомотив», пожизненно);  
21. Дмитрий Копытов (футболист ФК «Локомотив», пожизненно);
22. Антон Антошин (футболист ФК «Локомотив», пожизненно);
23. Ярослав Ясницкий (футболист ФК «Локомотив», пожизненно);
24. Анатолий Писковец (бывший главный тренер ФК «Локомотив», пожизненно);
25. Максим Дробный (фактический владелец ФК «Локомотив», инвестор, пожизненно).

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Источник — Федерация футбола Армении

(16 голосов)

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Комментарии
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 05.07.2020 14:14
    -1
    REALIST, 05.07.2020 14:04
    ні, вони просто упились зауральскої бояри... це лише в цапомордих на неї генетичний імунітет....
    Ей упиться невозможно. Это кардиологический препарат. Можно только ласты откинуть. Попробуй выпить 2 флакона как бомж без закуски, а потом явись нам.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 05.07.2020 14:12
    -1
    Ruslan, 05.07.2020 13:23
    Ботоферма вже пообідала
    Я за тебя рад, только зачем ты нас оповещаешь про свой распорядок?
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 05.07.2020 14:04
    +1
    Виктор Иванов, 05.07.2020 13:05
    Видать они были за томос, который армяне не признали.
    ні, вони просто упились зауральскої бояри... це лише в цапомордих на неї генетичний імунітет....
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 05.07.2020 14:04
    +2
    Передача опыта окончилась печально! Толи у нас!
    Ссылка
    Ruslan
      Ruslan, 05.07.2020 13:23
    +7
    Виктор Иванов, 05.07.2020 13:05
    Видать они были за томос, который армяне не признали.
    Ботоферма вже пообідала
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 05.07.2020 13:05
    -11
    Видать они были за томос, который армяне не признали.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 05.07.2020 12:57
    -1
    В армянской первой лиге 17 клубов, в высшей 10.
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 05.07.2020 12:56
    +14
    Вот так борются с коррупцией там, где действительно хотят избавиться от нее
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 05.07.2020 12:56
    +14
    Вот так борются с коррупцией там, где действительно хотят избавиться от нее
    Ссылка
    Ruslan
      Ruslan, 05.07.2020 13:23
    +7
    Виктор Иванов, 05.07.2020 13:05
    Видать они были за томос, который армяне не признали.
    Ботоферма вже пообідала
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 05.07.2020 14:04
    +2
    Передача опыта окончилась печально! Толи у нас!
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 05.07.2020 14:04
    +1
    Виктор Иванов, 05.07.2020 13:05
    Видать они были за томос, который армяне не признали.
    ні, вони просто упились зауральскої бояри... це лише в цапомордих на неї генетичний імунітет....
    Ссылка
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