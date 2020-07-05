Федерация футбола Армении пожизненно дисквалифицировала 20 украинцев

3 июля на Внеочередном заседании Исполкома Федерации футбола Армении (ФФА) было вынесено решение по остановке Первой лиги и дисквалификации ряда игроков из-за договорных матчей.
Комитет по дисциплинарным вопросам и этике ФФА дисквалифицировал на различные сроки футбольные клубы «Арагац», «Торпедо», «Масис», «Локомотив» и «Ереван», а также задействованных 58 персон (в том числе 45 пожизненно).
В число этих футболистов, тренеров и функционеров вошли 25 украинцев, 20 из которых получили пожизненную дисквалификацию.
Список украинцев, которые получили бан от ФФА
1. Ростислав Козар (фактический владелец ФК «Арагац», пожизненно);
2. Юрий Окул (главный тренер ФК «Арагац», пожизненно);
3. Евгений Коняшин (футболист ФК «Арагац», пожизненно);
4. Илья Глушицкий (футболист ФК «Арагац», пожизненно);
5. Никита Филатов (футболист ФК «Арагац», 3 года + штраф);
6. Богдан Суходуб (футболист ФК «Торпедо», пожизненно);
7. Мирослав Деда (футболист ФК «Торпедо», 1 год);
8. Егор Луговой (футболист ФК «Торпедо», пожизненно);
9. Дмитрий Климаков (футболист ФК «Маси»с, пожизненно);
10. Дмитрий Михайличенко (футболист ФК «Масис», 1 год);
11. Михаил Попов (футболист ФК «Масис», 3 года);
12. Олег Гуменюк (футболист ФК «Масис», пожизненно);
13. Алексей Бондаренко (футболист ФК «Масис», 1 год + штраф);
14. Сергей Литовченко (главный тренер ФК «Локомотив», пожизненно);
15. Евгений Захарченко (футболист ФК «Локомотив», пожизненно);
16. Тимофей Шеремета (футболист ФК «Локомотив», пожизненно);
17. Игорь Быковский (футболист ФК «Локомотив», пожизненно);
18. Артем Пилипенко (футболист ФК «Локомотив», пожизненно);
19. Илья Ходуля (футболист ФК «Локомотив», пожизненно);
20. Сергей Дячук (футболист ФК «Локомотив», пожизненно);
21. Дмитрий Копытов (футболист ФК «Локомотив», пожизненно);
22. Антон Антошин (футболист ФК «Локомотив», пожизненно);
23. Ярослав Ясницкий (футболист ФК «Локомотив», пожизненно);
24. Анатолий Писковец (бывший главный тренер ФК «Локомотив», пожизненно);
25. Максим Дробный (фактический владелец ФК «Локомотив», инвестор, пожизненно).
Источник — Федерация футбола Армении
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