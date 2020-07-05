ВИДЕО. Зинченко допустил ошибку. Ман Сити сенсационно проиграл Саутгемптону

5 июля в матче 33-го тура АПЛ «Саутгемптон» нанес сенсационное поражение «Манчестер Сити» (1:0). Единственный гол в матче забил Че Адамс на 16-й минуте.

Украинский защитник Александр Зинченко отыграл весь матч за команду Пепа Гвардиолы. Он допустил ошибку, обрезавшись в центре поля, что привело к голу в ворота «Ман Сити». Вратарь Эдерсон вышел далеко из ворот и моментально получил гол за воротник.

От портала WhoScored украинец получил оценку 6.1. Горожане остаются на втором месте турнирной таблицы.

АПЛ. 33-й тур.

«Саутгемптон» – «Манчестер Сити» – 1:0

Гол: Адамс, 16.

«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Стивенс, Беднарек, Уокер-Питерс, Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг (Смоллбоун, 90+7), Редмонд, Ингс, Адамс (Лонг, 70).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Ляпорт, Жоау Канселу, Зинченко, Гарсия, Сильва, Фернандиньо, Стерлинг (Де Брейне, 59), Махрез (Фоуден, 59), Бернарду Силва, Габриэл Жезус.

Предупреждения: Ромеу, 45. Фернандиньо, 57. Габриэл Жезус, 85.

Судья: Марринер (Англия).

Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».

Турнирная таблица Премьер-лиги