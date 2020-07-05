33-й тур
Саутгемптон
1:0
Ман Сити
05.07.2020, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Зинченко допустил ошибку. Ман Сити сенсационно проиграл Саутгемптону

Единственный гол в матче забил Че Адамс на 16-й минуте

  • 05.07.2020 23:04
  • 1323 просмотра
  • 4 комментария
ВИДЕО. Зинченко допустил ошибку. Ман Сити сенсационно проиграл Саутгемптону
© Twitter. Александр Зинченко и Пеп Гвардиола

5 июля в матче 33-го тура АПЛ «Саутгемптон» нанес сенсационное поражение «Манчестер Сити» (1:0). Единственный гол в матче забил Че Адамс на 16-й минуте.

Украинский защитник Александр Зинченко отыграл весь матч за команду Пепа Гвардиолы. Он допустил ошибку, обрезавшись в центре поля, что привело к голу в ворота «Ман Сити». Вратарь Эдерсон вышел далеко из ворот и моментально получил гол за воротник.

От портала WhoScored украинец получил оценку 6.1. Горожане остаются на втором месте турнирной таблицы.

АПЛ. 33-й тур.

«Саутгемптон» – «Манчестер Сити» – 1:0

Гол: Адамс, 16.

«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Стивенс, Беднарек, Уокер-Питерс, Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг (Смоллбоун, 90+7), Редмонд, Ингс, Адамс (Лонг, 70).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Ляпорт, Жоау Канселу, Зинченко, Гарсия, Сильва, Фернандиньо, Стерлинг (Де Брейне, 59), Махрез (Фоуден, 59), Бернарду Силва, Габриэл Жезус.

Предупреждения: Ромеу, 45. Фернандиньо, 57. Габриэл Жезус, 85.

Судья: Марринер (Англия).

Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».

Турнирная таблица Премьер-лиги

Лучшие моменты матча Саутгемптон - Ман Сити
16' ГОЛ ! Мяч забил Че Адамс (Саутгемптон).
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Николай Степанюк, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 05.07.2020 23:22
    0
    Зинченку сейчас не до футбола, все мысли у него сейчас далеко, дилема не простая - жениться или немного подождать?
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 05.07.2020 23:20
    0
    Эдерсон строит из себя Ноера, только вот сильно не дотягивает, очень много выходит не по делу
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 05.07.2020 23:15
    +1
    а то, что Эдерсон чуть ли не до центра вышел и за уши получил, то нормально )))
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 05.07.2020 23:14
    +1
    В обводку конечно напрасно полез, но тут все хороши, включая Эдерсона и Лапорта.
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 05.07.2020 23:15
    +1
    а то, что Эдерсон чуть ли не до центра вышел и за уши получил, то нормально )))
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 05.07.2020 23:14
    +1
    В обводку конечно напрасно полез, но тут все хороши, включая Эдерсона и Лапорта.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 05.07.2020 23:22
    0
    Зинченку сейчас не до футбола, все мысли у него сейчас далеко, дилема не простая - жениться или немного подождать?
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 05.07.2020 23:20
    0
    Эдерсон строит из себя Ноера, только вот сильно не дотягивает, очень много выходит не по делу
    Ссылка
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