Саутгемптон – Манчестер Сити – 1:0. Видео гола и обзор матча

В матче 33-го тура АПЛ «Саутгемптон» нанес сенсационное поражение «Манчестер Сити» со счетом 1:0 после ошибки украинца Александра Зинченко.
Лучшие моменты матча Саутгемптон - Ман Сити
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Че Адамс (Саутгемптон).
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Источник — Sport.ua
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