33-й тур
Ньюкасл
2:2
Вест Хэм Юнайтед
05.07.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Ярмоленко вышел на 15 минут. Вест Хэм сыграл вничью с Ньюкаслом

На этот раз Андрей не сумел забить победный гол, как в матче с «Челси»

  • 05.07.2020 18:12
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Ярмоленко вышел на 15 минут. Вест Хэм сыграл вничью с Ньюкаслом
© ФК Вест Хэм. Андрей Ярмоленко

В матче 33-го тура АПЛ «Вест Хэм» сыграл вничью в гостях с «Ньюкаслом» (2:2).

Украинский форвард Андрей Ярмоленко вышел на замену во втором тайме – на 75-й минуте он заменил Пабло Форнальса.

У хозяев поля голы забили Мигель Алмирон и Джонджо Шелви, гости ответили точными ударами Микаила Антонио и Томаша Соучека.

«Вест Хэм» набрал 31 очко и расположен недалеко от опасной зоны вылета. Позади находятся: «Уотфорд» (28), «Астон Вилла», «Борнмут» (по 27), «Норвич» (21). Элитный дивизион в конце сезона покинут три клуба.

АПЛ. 33-й тур.

«Ньюкасл» – «Вест Хэм» – 2:2

Голы: Альмирон, 17, Шелви, 67 – Антонио, 4, Соучек, 65.

«Ньюкасл»: Дубравка, Фернандес, Крафт, Манкильо, Ласкеллес, Шелви, Хэйден (Бенталеб, 43), Альмирон, Гэйл (Ритчи, 69), Сен-Максимен (Лазаро, 70), Жоэлинтон (Кэрролл, 81).

«Вест Хэм»: Фабяньски, Огбонна, Фредерикс, Крессуэлл, Диоп, Лансини (Нобл, 57), Пабло Форнальс (Ярмоленко, 75), Соучек, Райс, Антонио, Боуэн.

Предупреждение: Гэйл, 37.

Судья: Поусон (Англия).

Турнирная таблица Премьер-лиги

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Sentinel
    online
      Sentinel, 05.07.2020 18:23
    +3
    Мойес слегка просчитался. Не было свободных зон как прошлом матче и свежесть со скоростью Ярмоленко не понадобилась. Хотя Райс мог выводить его на ударную позицию, почти как Антонио в матче с Челси, но предпочел не рисковать. Судя по радости Мойеса после свистка он дал установку на рожон в последние минуты не лезть. Неплохая игра от Вест Хэма. Если был бы такой же ровный весь сезон, Лига Европы была бы в кармане.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 05.07.2020 18:23
    +3
    Мойес слегка просчитался. Не было свободных зон как прошлом матче и свежесть со скоростью Ярмоленко не понадобилась. Хотя Райс мог выводить его на ударную позицию, почти как Антонио в матче с Челси, но предпочел не рисковать. Судя по радости Мойеса после свистка он дал установку на рожон в последние минуты не лезть. Неплохая игра от Вест Хэма. Если был бы такой же ровный весь сезон, Лига Европы была бы в кармане.
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