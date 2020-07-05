Ярмоленко вышел на 15 минут. Вест Хэм сыграл вничью с Ньюкаслом

В матче 33-го тура АПЛ «Вест Хэм» сыграл вничью в гостях с «Ньюкаслом» (2:2).

Украинский форвард Андрей Ярмоленко вышел на замену во втором тайме – на 75-й минуте он заменил Пабло Форнальса.

У хозяев поля голы забили Мигель Алмирон и Джонджо Шелви, гости ответили точными ударами Микаила Антонио и Томаша Соучека.

«Вест Хэм» набрал 31 очко и расположен недалеко от опасной зоны вылета. Позади находятся: «Уотфорд» (28), «Астон Вилла», «Борнмут» (по 27), «Норвич» (21). Элитный дивизион в конце сезона покинут три клуба.

АПЛ. 33-й тур.

«Ньюкасл» – «Вест Хэм» – 2:2

Голы: Альмирон, 17, Шелви, 67 – Антонио, 4, Соучек, 65.

«Ньюкасл»: Дубравка, Фернандес, Крафт, Манкильо, Ласкеллес, Шелви, Хэйден (Бенталеб, 43), Альмирон, Гэйл (Ритчи, 69), Сен-Максимен (Лазаро, 70), Жоэлинтон (Кэрролл, 81).

«Вест Хэм»: Фабяньски, Огбонна, Фредерикс, Крессуэлл, Диоп, Лансини (Нобл, 57), Пабло Форнальс (Ярмоленко, 75), Соучек, Райс, Антонио, Боуэн.

Предупреждение: Гэйл, 37.

Судья: Поусон (Англия).

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