Ньюкасл – Вест Хэм – 2:2. Видео голов и обзор матча

В матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» на выезде сыграл вничью с «Ньюкаслом» со счетом 2:2.
Лучшие моменты матча Ньюкасл - Вест Хэм Юнайтед
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Джонджо Шелви (Ньюкасл).
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Томаш Соучек (Вест Хэм Юнайтед).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Мигель Альмирон (Ньюкасл).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Михаил Антонио (Вест Хэм Юнайтед).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.