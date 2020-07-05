AS: Лунин продолжает удивлять, Куртуа стоит беспокоиться за свое место?

Испанское издание волнуется за судьбу основного вратаря «Реала»

  • 05.07.2020 12:13
  • 1117 просмотров
  • 1 комментарий
AS: Лунин продолжает удивлять, Куртуа стоит беспокоиться за свое место?
© Twitter. Андрей Лунин

В матче 38-го тура испанской Сегунды против «Кадиса» украинский вратарь «Овьедо» Андрей Лунин третий раз в сезоне парировал пенальти.

21-летний голкипер, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», отбил удар полузащитника Алекса Фернандеса, который до этого реализовал 14 из 16 пенальти в карьере (87,5%), что является очень высоким показателем.

Испанское издание AS даже немного переживает за судьбу основного вратаря «Реала» Тибо Куртуа. Конечно же, пока это только шутки.

Ранее сообщалось, что со следующего сезона Лунин может стать вторым вратарем «сливочных».

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Источник — AS

(9 голосов)

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 05.07.2020 12:33
    0
    Лунин улучшил свою статистику - это уже двенадцатый отбитый удар «с точки» из 29.
    На данный момент процент спасений Лунина после пенальти составляет 42,86%. Нет предела совершенству...
    Лучший голкипер Примеры по отражению пенальти это Диего Алвес (Валенсия). За девять лет в ворота Алвеса назначили 45 одиннадцатиметровых, при этом он пропустил только 21 раз. Бразилец отбил 53,33% пенальти
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 05.07.2020 12:33
    0
    Лунин улучшил свою статистику - это уже двенадцатый отбитый удар «с точки» из 29.
    На данный момент процент спасений Лунина после пенальти составляет 42,86%. Нет предела совершенству...
    Лучший голкипер Примеры по отражению пенальти это Диего Алвес (Валенсия). За девять лет в ворота Алвеса назначили 45 одиннадцатиметровых, при этом он пропустил только 21 раз. Бразилец отбил 53,33% пенальти
    Ссылка
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