AS: Лунин продолжает удивлять, Куртуа стоит беспокоиться за свое место?

В матче 38-го тура испанской Сегунды против «Кадиса» украинский вратарь «Овьедо» Андрей Лунин третий раз в сезоне парировал пенальти.

21-летний голкипер, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», отбил удар полузащитника Алекса Фернандеса, который до этого реализовал 14 из 16 пенальти в карьере (87,5%), что является очень высоким показателем.

Испанское издание AS даже немного переживает за судьбу основного вратаря «Реала» Тибо Куртуа. Конечно же, пока это только шутки.

Ранее сообщалось, что со следующего сезона Лунин может стать вторым вратарем «сливочных».