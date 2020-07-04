ВИДЕО. Лунин снова потащил пенальти, на этот раз против лидера чемпионата

В матче 38-го тура испанской Сегунды украинский вратарь «Овьедо» Андрей Лунин парировал удар Алекса Фернандеса с пенальти на 12-й минуте встречи с «Кадисом», который лидирует в чемпионате.
В текущем сезоне это уже третий отраженный удар с 11-метровой отметки в исполнении Лунина. Еще трижды соперникам удалось поразить его ворота.
После первого тайма «Овьедо» уступает со счетом 0:1.
Lunin with another penalty save !💪— Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) July 4, 2020
pic.twitter.com/V6qY1iZVlK
Владимир Клепач, Sport.ua
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