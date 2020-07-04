ВИДЕО. Лунин снова потащил пенальти, на этот раз против лидера чемпионата

Украинский вратарь показал свой высокий класс

  • 04.07.2020 23:40
  • 1374 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Лунин снова потащил пенальти, на этот раз против лидера чемпионата
© Twitter. Андрей Лунин

В матче 38-го тура испанской Сегунды украинский вратарь «Овьедо» Андрей Лунин парировал удар Алекса Фернандеса с пенальти на 12-й минуте встречи с «Кадисом», который лидирует в чемпионате.

В текущем сезоне это уже третий отраженный удар с 11-метровой отметки в исполнении Лунина. Еще трижды соперникам удалось поразить его ворота.

После первого тайма «Овьедо» уступает со счетом 0:1.

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Владимир Клепач, Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 04.07.2020 23:45
    +5
    Молодець! Топ-воротар
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
    online
      Vitalik_Medvid, 04.07.2020 23:45
    +5
    Молодець! Топ-воротар
    Ссылка
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