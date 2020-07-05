Карпаты хотят в следующем сезоне стартовать в Первой лиге

«Карпаты» не сыграли два подряд матча чемпионата Украины, и теперь, согласно регламенту, будут сняты с соревнований. В оставшихся поединках текущего сезона львовской команде будут засчитаны технические поражения, тогда как их соперникам – технические победы.

Однако о дальнейшей судьбе «Карпат» сказать что-то однозначное на данный момент сложно. По той простой причине, что в уставе УПЛ процедура понижения команды в классе попросту не выписана должным образом. В документе указывается, что «команда будет снята с соревнований». А вот дальше настает черед Контрольно-Дисциплинарного Комитета УАФ, который и должен решить, где в новом сезоне будут играть «Карпаты». И будут ли играть вообще.

По информации наших источников во львовском клубе, на данный момент «зелено-белые» передумали «обнуляться» (то есть лишиться профессионального статуса и начать с аматоров под условным названием «Карпаты 1963»). Следующий сезон «Карпаты» хотят начать в Первой лиге.

Однако, на пути этого стремления может стать «высокая» футбольная политика. По словам нашего источника, многие в руководстве УАФ не хотят видеть в новом сезоне «Карпаты» в Первой лиге – уж слишком клуб «набил оскомину» своим троллингом и выходками. Поэтому, нельзя исключать, что КДК УАФ вынесет решение о лишении «Карпат» профессионального статуса.