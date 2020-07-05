Легенды прошлого: 15 самых дорогих трансферов 80-х годов

Летом 2017 года, когда состоялся переход Неймара из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» за 222 миллиона евро, трансферный рынок в футболе окончательно прошел точку невозврата. После невероятного разбрасывания деньгами, которые устроили катарские собственники парижского клуба, всем в Европе и мире стало ясно – теперь цены на футболистов будут расти еще быстрее, и ключевым ориентиром будет именно то, сколько заплатили за Неймара. Да, коронавирус, внезапно обрушившийся на человечество, притормозил этот процесс, но если с заразой удастся справиться, то в футболе, вероятно, все снова достаточно быстро вернется к росту.

К слову, этот самый рост трансферных цен и рекордов сделок был активно запущен в 80-х годах минувшего века. Тогда на рынке произошли перемены, позволившие многим клубам платить значительно больше, чем к тому привыкли за предыдущие несколько десятилетий. Впрочем, сейчас все те сделки выглядят достаточно скромно, но чтобы это оценить, предлагаем вспомнить или ознакомиться с 15 наиболее дорогими трансферами тех времен.

Для удобства и унификации рейтинга прибегнем к данным портала Transfermarkt, где можно почерпнуть информацию о суммах тех трансферов в евро – валюте, пришедшей в Европу значительно позже, но ныне уже плотно вошедшей в обиход на футбольном рынке.

15. Вальтер ШАХНЕР

Сумма трансфера: 3,85 млн евро

Маршрут трансфера: «Чезена» - «Торино»

Летом 1983 года «Торино» потратил рекордные для себя на тот момент деньги на покупку форварда вылетевшей из Серии А «Чезены» Вальтера Шахнера. Австрийцу было 26 лет – самый расцвет сил для нападающего. В итоге в туринском клубе Шахнер провел 3 года, отличившись 33 забитыми мячами в 115 матчах. В последствии перешел в «Авеллино», а завершать карьеру вернулся в Австрию, где еще очень долгое время выступал за различные команды. С футболом попрощался в 41 год в «Айнтрахте» из Велса, а затем перешел на административную работу. Последней должностью, которую занимал Шахнер, является пост советника руководства австрийского «Леобнера», откуда Вальтер ушел летом 2015 года. Ныне Шахнеру 63 года.

14. Александр ЗАВАРОВ

Сумма трансфера: 4 млн евро

Маршрут трансфера: «Динамо» Киев - «Ювентус»

Вице-чемпион Европы 1988 года Александр Заваров после того континентального первенства перешел из киевского «Динамо» в туринский «Ювентус». Сделка произошла по достаточно сложной схеме из-за существовавших на тот момент порядков в советском государстве. Однако итальянцы пошли на осуществление трансфера, чтобы заполучить одного из наиболее талантливых игроков того времени. В «Ювентусе» Заваров провел два года, став обладателем Кубка Италии и Кубка УЕФА в 1990-м. Карьеру игрока завершал во Франции, где его последней командой стал скромный «Сен-Дизье». Впоследствии начал работать тренером, а с лета 2018 года вернулся в «Динамо», где выполняет функции скаута. В конце апреля Заварову исполнилось 59 лет. Его до сих пор тепло помнят в «Ювентусе», по причине чего не забыли поздравить с очередным днем рождения.

13. Иан РАШ

Сумма трансфера: 5 млн евро

Маршрут трансфера: «Ливерпуль» - «Ювентус»

Один из легендарных форвардов в истории «Ливерпуля» Иан Раш летом 1987 года принял предложение о переезде в «Ювентус». Однако в «старой синьоре» валлиец провел лишь один сезон, который выдался крайне неудачным для команды. «Ювентус» финишировал только шестым, забив всего-навсего 35 мячей. Несмотря на то, что именно Раш с 7 голами стал лучшим голеадором команды, на него вылилось немало критики, из-за чего Иан принял решение вернуться в «Ливерпуль». Впоследствии он отыграл еще восемь лет за «красных», а карьеру футболиста завершил в Австралии в 2000 году в рядах «Сидней Олимпик». Ныне Рашу 58 лет, а в футболе он в последний раз активно работал в сезоне-2004/05, когда в качестве тренера возглавлял «Честер Сити».

12. Руй БАРРУШ

Сумма трансфера: 5 млн евро

Маршрут трансфера: «Порту» - «Ювентус»

После выигрыша с «Порту» Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка в 1987 году атакующий полузащитник Руй Барруш привлек внимание «Ювентуса». В то время это был один из экономически наиболее сильных игроков на рынке континента, а потому туринцы с легкостью позволили себе отдать за сделку солидную сумму. В туринском клубе Барруш провел два года (95 матчей, 19 голов, 2 ассиста), после чего переехал в «Монако», а карьеру футболиста завершил в 2000 году в стане «Порту». Ныне Рую 54 года, и он является главным тренером дублирующего состава «драконов».

11. Пол ГАСКОЙН

Сумма трансфера: 5,2 млн евро

Маршрут трансфера: «Ньюкасл» - «Тоттенхэм»

Один из наиболее талантливых английских футболистов конца 80-х и начала 90-х годов минувшего века Пол Гаскойн летом 1988 года сменил родной «Ньюкасл» на «Тоттенхэм». Ему был 21 год, но в стане «шпор» Гаскойн выиграл лишь Кубок Англии в 1991-м, а сделать лучшую карьеру ему всерьез помешали травмы. Впоследствии Гаскойна выгодно перепродали в «Лацио», а карьеру игрока он завершил в 2004-м в «Болтоне», когда в прессе уже вовсю говорили о его проблемах с алкоголем. Ныне Гаскойну всего 52 года, хотя выглядит он, мягко говоря, значительно старше своих лет. Алкогольная зависимость то и дело приводит к тому, что Пол попадает в громкие скандальные истории, к которым уже как-то даже начали привыкать…

10. Сальваторе БАНЬИ

Сумма трансфера: 5,3 млн евро

Маршрут трансфера: «Интер» - «Наполи»

Летом 1984 года «Наполи» удалось завербовать в свои ряды одного из лучших полузащитников Серии А того времени Сальваторе Баньи, который перешел из «Интера». В стане неаполитанцев хавбек провел четыре года, поспособствовав в 1987 году исторической первой победе команды в чемпионате Италии. Затем ушел в «Авеллино», где в 1989 году в возрасте 32 лет завершил карьеру игрока. Ныне Баньи 63 года, и о нем даже в Италии слышно не так часто.

9. Крис УОДДЛ

Сумма трансфера: 5,4 млн евро

Маршрут трансфера: «Тоттенхэм» - «Марсель»

Полузащитник сборной Англии конца 80-х – начала 90-х Крис Уоддл летом 1989 года сменил «Тоттенхэм» на «Марсель», который отдал за футболиста очень солидные по тем временам 4,5 миллиона фунтов. В стане французской команды Крис провел три сезона, отыграв 137 матчей (27 голов, 15 ассистов), в течение которых добыл три титула чемпиона Франции, а также помог «провансальцам» в 1991 году добраться до финала Кубка европейских чемпионов, где они весьма неожиданно для многих уступили «Црвене Звезде». Впоследствии Уоддл вернулся в Англию, а окончательно с карьерой игрока попрощался лишь в 2002 году в рядах скромного «Уорксоп Таун». Ныне Крису 59 лет.

8. Карл-Хайнц РУММЕНИГГЕ

Источник фото: Bundesliga

Сумма трансфера: 5,5 млн евро

Маршрут трансфера: «Бавария» - «Интер»

Один из лучших форвардов в истории «Баварии» и всего немецкого футбола Карл-Хайнц Румменигге летом 1984 года решился на смену обстановки, в результате чего перешел в «Интер». В миланском клубе Румменигге провел три года, так и не сумев ничего выиграть с «нерадзурри». В 1987 году Карл-Хайнц отбыл в швейцарский «Серветт», где спустя два сезона и завершил карьеру футболиста. Ныне Румменигге 64 года, и он остался в футболе, занимая различные административные должности. В частности, в настоящий момент он является председателем правления «Баварии».

7. Рональд КУМАН

Сумма трансфера: 5,67 млн евро

Маршрут трансфера: ПСВ - «Барселона»

В 1988 году Рональд Куман в составе сборной Нидерландов стал чемпионом Европы, а спустя год перебрался из ПСВ в «Барселону». В рядах «блаугранас» провел шесть весьма успешных сезонов (252 матча, 82 гола – феноменальные показатели для защитника, которых Куману помогло добиться его умение исполнять стандарты), став 4-кратным чемпионом Испании и победителем Кубка европейских чемпионов-1991/92. В 1995 году покинул «Барсу», вернувшись на родину в «Фейенорд», где спустя два года и завершил карьеру. Впоследствии стал тренером, и ныне в свои 57 лет работает с национальной сборной Нидерландов.

6. Юрген КЛИНСМАН

Источник фото: Sempreinter

Сумма трансфера: 6,5 млн евро

Маршрут трансфера: «Штутгарт» - «Интер»

В 1989 году Юрген Клинсман, ставший в 90-х одним из сильнейших форвардов немецкого футбола, перешел из «Штутгарта» в «Интер» за серьезные по тем временам деньги. В миланском клубе провел три сезона, а затем даже с небольшим «наваром» был продан «Монако». Впоследствии успел поиграть за «Тоттенхэм», «Баварию» и «Сампдорию», а карьеру футболиста завершил в США в «Орандж Каунти Блу Стар». В 2004 году начал тренерскую карьеру, возглавив сборную Германии, с которой спустя два года выиграл «бронзу» домашнего чемпионата мира. Последним местом работы 55-летнего Клинсмана была берлинская «Герта», откуда коуч ушел в середине февраля.

5. Рууд ГУЛЛИТ

Сумма трансфера: 6,75 млн евро

Маршрут трансфера: ПСВ - «Милан»

Рууд Гуллит был одним из величайших атакующих хавбеков того времени, а потому неудивительно, что летом 1987 года «Милан» пошел на серьезные затраты, чтобы заполучить этого игрока из ПСВ. В стане «россо-нери» Рууд провел шесть сезонов, за которые успел стать трехкратным чемпионом Италии и двукратным победителем Кубка европейских чемпионов. Всего же с «Миланом» Гуллит выиграл 12 трофеев за этот период. На закате карьеры подался в английскую Премьер-лигу, где в 1998 году в «Челси» и принял решение попрощаться с футболом, когда ему было уже 35. В стане «синих» Гуллит начал и тренерскую карьеру. Ныне ему 57 лет, а последней работой в футболе был пост ассистента главного тренера сборной Нидерландов при Дике Адвокате в 2017 году.

4. Диего МАРАДОНА

Сумма трансфера: 6,97 млн евро

Маршрут трансфера: «Барселона» - «Наполи»

«Золотой мальчик» аргентинского футбола летом 1984 года перебрался из «Барселоны» в «Наполи», чтобы навсегда увековечить себя в сердцах всех неаполитанцев. За семь лет на юге Италии Марадона помог «Наполи» добыть два титула чемпиона, которые были первыми для этого клуба и пока все еще остаются единственными. Также «партенопейцы» с Марадоной в составе выиграли Кубок УЕФА в 1989-м, а сам Диего в 1986-м в рядах сборной Аргентины добыл титул чемпиона мира – трофей, которого пока так не хватает другому потрясающему аргентинцу Лионелю Месси.

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3. Роберто ДОНАДОНИ

Сумма трансфера: 8 млн евро

Маршрут трансфера: «Аталанта» - «Милан»

Летом 1986 года «Милан» подписал хавбека «Аталанты» Роберто Донадони, что стало первой сделкой при новом президенте «россо-нери» Сильвио Берлускони. Этот трансфер оказался весьма скандальным для итальянского рынка, так как до контактов с «Миланом» Донадони уже дал слово о переходе руководству «Ювентуса», но в итоге свою позицию изменил. В миланской команде Роберто провел десять великолепных лет, в течение которых «россо-нери» имели доминирующее положение в чемпионате Италии, выиграв 6 титулов чемпиона, 4 Кубка и Суперкубка Италии, а на континента за «Миланом» остались две победы в Кубке европейских чемпионов и одна – в его правопреемнице Лиге чемпионов. Карьеру игрока Донадони завершил в 36 лет в рядах саудовского клуба «Аль-Иттихад». Впоследствии начал работать тренером, возглавляя с 2006 по 2008 годы даже сборную Италии. Но на этом поприще 56-летнему Роберто громких успехов добиться пока не удалось. Ныне он возглавляет клуб китайской Суперлиги «Шэньчжэнь».

2. Диего МАРАДОНА

Источник фото: Marca

Сумма трансфера: 8 млн евро

Маршрут трансфера: «Бока Хуниорс» - «Барселона»

Переезд в «Наполи» не стал самым значимым и дорогостоящим трансфером в карьере Марадоны. Таковым является переход из «Бока Хуниорс» в «Барселону», который случился летом 1982 года и обновил на то время мировой трансферный рекорд, удерживаемый на протяжении трех лет Энди Греем. В стане «блаугранас» Диего Марадона провел лишь два сезона, которые были далеко не самыми удачными в истории клуба. «Барселона» занимала сперва четвертое, а затем третье место, а чемпионство дважды кряду добывал «Атлетик» из Бильбао, для которого титул в сезоне-1983/84 до сих пор остается последним к нынешнему времени. Возвращаясь непосредственно к персоне Марадоны, стоит отметить, что ныне ему 59 лет. С сентября минувшего года он работает главным тренером аргентинского клуба «Химнасия и Эсгрима».

1. Лайош ДЕТАРИ

Сумма трансфера: 8,7 млн евро

Маршрут трансфера: «Айнтрахт» - «Олимпиакос»

Воспитанник «Гонведа» Лайош Детари в начале и средине 80-х всерьез считался в европейском футболе «новым Платини». В 24 года он перебрался в «Айнтрахт» из Франкфурта, а спустя всего сезон получил выгодное предложение от «Олимпиакоса». Греческий клуб заплатил немецкому летом 1988 года около 3 миллиардов греческих драхм, что составляет порядка 8,7 миллионов в пересчете на евро. Однако добиться больших успехов с греческим клубом не смог (хотя за два сезона отличился 37 голами в 67 матчах), потому как вскоре у «Олимпиакоса» начались финансовые проблемы. Летом 1990 года Детари за нераскрытую сумму перешел в «Болонью», а карьеру игрока завершил в 2000 году в австрийском клубе «Остбан XI». Почти сразу начал работать тренером, имея к своим нынешним 57 годам солидный список клубов в графе работодателей. Впрочем, последней тренерской работой Детари был опыт в «Ференцвароше», откуда Лайош ушел летом уже весьма далекого 2012 года.

Алексей СЛИВЧЕНКО