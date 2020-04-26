Ювентус поздравил Заварова с днем рождения

Сегодня, 26 апреля, легендарный украинский полузащитник Александр Заваров празднует свой 59-й день рождения.
Бывший клуб Заварова, «Ювентус», поздравил украинца с днем рождения:
Happy birthday to double winner, Zavarov! 🎊⚪️⚫️#ForzaJuve pic.twitter.com/oFq9guXTHa— JuventusFC (@juventusfcen) April 26, 2020
Заваров выступал за «Ювентус» в 1988-1990 годах. Он выиграл с командой Кубок Италии и Кубок УЕФА.
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Источник — Twitter
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Не просто великий игрок а ещё и очень простой человек.
Александр я вам желаю здоровья и удачи по жизни.
Юве респект.
Не просто великий игрок а ещё и очень простой человек.
Александр я вам желаю здоровья и удачи по жизни.
Юве респект.
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