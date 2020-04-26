Ювентус поздравил Заварова с днем рождения

Легендарному полузащитнику исполнилось 59 лет

  • 26.04.2020 15:27
  • 1067 просмотров
  • 2 комментария
Ювентус поздравил Заварова с днем рождения
© ФК Динамо. Александр Заваров

Сегодня, 26 апреля, легендарный украинский полузащитник Александр Заваров празднует свой 59-й день рождения.

Бывший клуб Заварова, «Ювентус», поздравил украинца с днем рождения:

Заваров выступал за «Ювентус» в 1988-1990 годах. Он выиграл с командой Кубок Италии и Кубок УЕФА.

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Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 26.04.2020 16:17
    0
    Великий мой земляк, с которым жил на одном районе.
    Не просто великий игрок а ещё и очень простой человек.
    Александр я вам желаю здоровья и удачи по жизни.
    Юве респект.
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    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 26.04.2020 16:03
    -1
    Александр Анатольевич хорошим был футболистом. Абы кого не берут в Ювентус. Мои поздравления имениннику
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 26.04.2020 16:17
    0
    Великий мой земляк, с которым жил на одном районе.
    Не просто великий игрок а ещё и очень простой человек.
    Александр я вам желаю здоровья и удачи по жизни.
    Юве респект.
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