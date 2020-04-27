Кризис поможет Лунину вернуться в Мадрид, Фонсеке нужны игроки Шахтера

Главные новости за 26-е апреля на Sport.ua

  • 27.04.2020 07:19
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Кризис поможет Лунину вернуться в Мадрид, Фонсеке нужны игроки Шахтера
© ФК Реал Мадрид. Андрей Лунин

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 26-е апреля.

1. Шикарная жизнь Неймара: особняк за 8 миллионов и эксклюзивный автомобиль. Бразилец не только много зарабатывает, но и немало тратит на собственный комфорт.

2. Шахтеру интересен еще один аргентинский вундеркинд из Бока Хуниорс. «Горняки» присматриваются к 20-летнему вингеру Агустину Обандо.

3. Паулу ФОНСЕКА: «Нескольких игроков из Шахтера хотел бы видеть в Роме». Наставник «Ромы» прокомментировал трансферные слухи.

4. Последняя гастроль. Как Олег Блохин возглавил Динамо. Sport.ua – о подробностях резонансного перехода Блохина из сборной Украины в киевский клуб.

5. Греческому Олимпиакосу грозит понижение в классе из-за договорных матчей. Владелец клуба Евангелос Маринакис получит пожизненный запрет на футбол.

6. Стало известно, почему Реал решил вернуть Лунина. Мадридский клуб хочет сократить зарплатную ведомость.

7. ВИДЕО. Юлия Левченко похвасталась фантастической футбольной техникой. Украинская прыгунья отлично умеет обращаться с мячом.

8. Аталанта нашла конкурента Малиновскому. Итальянский клуб интересуется хавбеком «Милана» Джакомо Бонавентурой.

9. Артем Кравец развелся с женой. Форвард «Кайсериспора» стал холостяком.

10. ВИДЕО. Коноплянка усложнил челлендж Кравченко. Полузащитник сборной Украины набил 1000 раз на скорость.

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Источник — Sport.ua

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