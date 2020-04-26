Последняя гастроль. Как Олег Блохин возглавил Динамо

Сентябрь был для Олега Блохина знаковым месяцем. В сентябре 2003-го Олег Владимирович первый раз возглавил сборную Украины, в сентябре 2012-го сбылась его любимая мечта – он стал главным тренером киевского «Динамо». Однако апрель стал для легендарного футболиста фатальным месяцем: его мечта разбилась в прах. Сегодня мы вспомним «изнанку» прихода Олега Блохина на пост рулевого «бело-синей» команды.

Юрий Семин

Четыре поражения в пяти матчах. Причем два последних – с общим счетом 2:8. И что еще более обидно, одно из этих поражений – от заклятого врага: в Кубке Украины киевляне были биты в Донецке 1:4. Наставника «Динамо» Юрия Семина и без того не особо жаловала киевская публика после его второго пришествия в киевскую команду, а после всех этих печальных рекордов – и подавно. ЮрПалыч подвергся жесточайшей критике. Негодовали болельщики, журналисты и клубное руководство. Но российский тренер, улетевший в Москву после донецкой оплеухи, не терял обладания. «Трагедии в происходящем не вижу, ведь проиграли мы последние два матча командам, которые на данный момент сильнее нас. Одиннадцать игроков «ПСЖ» – игроков мирового класса – оказались сильнее одиннадцати игроков «Динамо». Ровно такая же ситуация и с «Шахтером» – сегодня соперник играет в более качественный футбол, чем мы. Что будет завтра – другой вопрос».



ФК Динамо

А завтра была отставка. Семин с Москвы не вернулся. 25 сентября 2012 года на официальном сайте «Динамо» появилось лаконичное сообщение: «Динамо» благодарит Юрия Павловича Семина и весь тренерский штаб команды за совместную работу и желает успехов в дальнейшей деятельности».

Семина отправили в отставку до истечения его контракта с «Динамо» (по договору оставалось более полтора года). Игорь Суркис, президент киевского клуба, свое решение мотивировал значительным ухудшением результатов команды. И это действительно было так. Но Юрий Павлович уходить по-тихому не захотел. Он требовал выплатить ему неустойку. Игорь Михайлович долго сопротивлялся, но все же пошел на попятную (в прессе фигурировала сумма компенсации – один миллион евро). Но это будет позже. Пока что к очередному матчу чемпионата страны – против «Зари» - киевскую команду готовил тренер дубля Александр Хацкевич. Но уже на второй день после отставки Семина у «Динамо» появился новый главный тренер. Кто мог тогда подумать, что он будет уходить так же плохо, как и Юрий Павлович.

Олег Блохин

То, что этим новым главным тренером станет действующий наставник сборной Украины, наши СМИ начали будоражить общественность сразу же после отставки Семина. И в этой связи не нужно было иметь семь пядей во лбу, заоблачную проницательность или своих людей в динамовских коридорах власти. Все обстояло намного проще. С одной стороны, несмотря на занятость в главной команде страны, Олег Блохин никогда не скрывал, что больше всего на свете хочет возглавить именно свою бывшую команду. С другой стороны, именно такой сценарий приближался семимильными шагами.



Динамо от Шурика. Олег Блохин

И дело тут не только в Семине, который провалился в начале осени 2012-го. Дело в том, что как раз в этот период в руководстве нашего футбола поменялась власть. Казавшийся вечным глава Федерации футбола Украины Григорий Суркис уступил свое место в Доме Футбола Анатолию Конькову. Еще летом того года, когда уже было ясно, что Григорий Михайлович не останется у руля федерации, по данным наших осведомленных источников, состоялась встреча братьев Суркисов и Блохина, на которой были оговорены все нюансы их дальнейшего сотрудничества в «Динамо». Судьба Семина была предрешена в любом случае. Идеальным виделся вариант, когда Юрий Павлович дорабатывает до конца 2012 года и, ожидаемо провалив задачу в еврокубках, отправится восвояси.

В свою очередь, Олег Владимирович отрабатывает со сборной Украины старт отбора к ЧМ-2014 (матчи против сборных Англии, Черногории и Молдовы), после чего спокойно идет в «Динамо». Но «ПСЖ» и «Шахтер» приблизили фиаско Семина. И Блохину ради «Динамо» пришлось бросать сборную Украины намного раньше: после стартового поединка квалификации – на «Уэмбли».

Как происходил этот «трансфер»

Все действительно произошло очень быстро. 25 сентября был подписан четырехлетний контракт между «Динамо» и Олегом Блохиным, а на следующий день Олег Владимирович в новой ипостаси был представлен команде. Это назначение имело эффект разорвавшейся бомбы. Но, помимо всего прочего, оказалось с тем еще душком.

Новое руководство ФФУ посчитало себя ущемленным и несправедливо обиженным, назвав уход Блохина в «Динамо» неожиданным и нелогичным, а самого тренера называли чуть ли не предателем. В свою очередь, Олег Владимирович весь негатив в свой адрес отрицал, акцентируя в который раз на том, что он, дескать, не враг народа, и что лишь хотел осуществить свою мечту. Вторило своему тренеру и руководство «Динамо»: мол, все честно, никаких подлянок. Чтобы не принимать ни одной из сторон в этих спорах, давайте просто вспомним, что говорили тогда все заинтересованные стороны этого резонансного процесса. Рукописи ведь не горят.

Итак, вот что говорил по поводу своего перехода в «Динамо» главный виновник торжества в интервью одной из газет: «Звонок с предложением возглавить «Динамо» поступил мне ночью. Рано утром я был не в динамовском офисе, а в Доме Футбола, где первым делом встретился с руководством Федерации и предложил свой план действий: отборочные матчи с Молдавией и Черногорией - моя сфера ответственности». О «сфере ответственности» - чуть позже.

А вот что сказал Олег Блохин в интервью официальному сайту «Динамо»: «В 12 часов ночи мне позвонил Игорь Михайлович, а уже в восемь утра я бы у него в кабинете…».

В этой связи простой вопрос: так в каком же кабинете побывал первым Олег Владимирович: у Суркиса или у Конькова?

Президент «Динамо» на сей счет сказал следующее: «Насколько я понимаю, у Блохина состоялся разговор с одним из вице-президентов ФФУ, результатом которого стало предложение провести в прежнем качестве оставшиеся до конца года две игры сборной с Молдавией и Черногорией, после чего федерация станет искать ему замену».

И еще цитата Игоря Михайловича: «В Федерации футбола поняли Олега Владимировича. Он объяснил, что работа тренером в «Динамо» – мечта всей его жизни. Вы знаете, часто вспоминаю слова мамы Олега Блохина, Екатерины Захаровны, тоже динамовки, задающейся вопросом: «А почему? А когда ты возглавишь «Динамо»? Скажу откровенно, находясь на ее похоронах, я подошел к отцу Олега Владимировича, Владимиру Ивановичу, и сказал: «Ваш сын будет тренировать «Динамо», он это заслужил. Заслужил всей своей карьерой, причем не только будучи футболистом, но и тренером».

А вот реакция ФФУ. В частности, первого вице-президента федерации Анатолия Попова: «Мы были в кабинете у президента Федерации, как раз готовили Исполком очередной. Зашел Олег Владимирович и информировал нас о том, что у него состоялся разговор с президентом ФК «Динамо» Киев, который ему перезвонил в 12 часов ночи и предложил возглавить клуб. Могу сказать, что состояние у нас, конечно, было близкое к шоковому. Еще несколько дней тому назад мы обсуждали с Олегом Владимировичем оргвопросы по двум очередным матчам. Все его просьбы и пожелания были приняты. Помощникам его продлили контракты на улучшенных условиях. А сегодня – как снег на голову – это решение Олега Владимировича. Исходя из того, как был настроен Олег Владимирович, то бесполезно было говорить, чтобы он остался».

Чуть позже Попов скажет следующее: «Федерация футбола Украины оказалась последней инстанцией, узнавшей об этом решении Олега Владимировича. Можно было более цивилизовано поступить в конкретной ситуации. Ведь все условия перед национальной сборной Украины и тренерским штабом перед матчем со сборной Англии и последующих с Молдовой и Черногорией руководством ФФУ выполнены на 100%. У нас очень затруднительное положение, но выбор сделан, и мы должны его принять».

В этой связи опять вопрос: действительно ли в ФФУ последними узнали о решении Блохина, или, все же, «возможны варианты»?

Так или иначе, осадок от этого перехода все равно остался. Не будем сейчас говорить о моральной стороне вопроса, о прерогативе сборной команды над клубами и прочей патетике. Это все правда лирика. А вот косвенно упомянутая выше «сфера ответственности» - это уже более серьезно и весомо. Блохин обещал, что проведет во главе сборной оставшиеся матчи в году – против Молдовы и Черногории. Но не провел. Почему? А вот почему. Слово Блохину: «Совмещение работы в клубе и сборной было категорически исключено. Во-первых, есть специальное решение исполкома ФФУ, ставящее совместительство вне закона. Во-вторых, хватило всего нескольких дней работы в «Динамо», чтобы понять: две команды одновременно я бы просто не потянул».



ffu.ua. Александр Заваров и Андрей Баль

Как следствие: на игру против черногорцев нашу сборную готовил Андрей Баль, а на поединок против молдаван – Александр Заваров. Итог следующий: в двух матчах – только одно очко. Именно потерянных баллов осенью 2012-го не хватило нашей национальной команде, чтобы занять первое место в группе.

Эпилог

Первую игру во главе «Динамо» Олег Блохин провел в рамках чемпионата страны против «Зари». Как сказал после матча динамовский наставник, за пару дней игру команде не поставишь. Важен был результат. С этим не поспоришь: игры правда не было, зато три очка получили. Но вот Григорий Суркис после того невзрачного поединка заявил, что «динамовский футбол возвращается на трибуны».

Увы, брат президента «Динамо» поспешил с комплиментами. Возвращение Блохина в динамовскую семью оказалось краткосрочным. На посту главного тренера «Динамо» Олег Владимирович не продержался и полтора года. Более того, он как минимум дважды мог быть уволен раньше: но то его болезнь мешала руководству клуба делать резкие движения, то третье место во главе «Динамо» сочли роковой случайностью. Блохин постоянно жаловался, что у него под рукой нет достойного материала.



ФК Динамо. Олег Блохин

И ему был куплен такой материал – на более чем 50 (!) миллионов евро. Но снова – провал. Третьего шанса Суркисы Блохину не дали. Как и Семина, Блохина убрали после безвольного поражения от «Шахтера». Как и Семин, Блохин требовал неустойку. Более того, даже обратился в Палату по Разрешению споров ФФУ, требуя выплатить ему «кровно незаработанные» более чем три с половиной миллиона евро. Суркис эти претензии назовет «беспочвенными», и в итоге стороны после долгого и публичного битья посуды подпишут мировую. А так все хорошо начиналось…

Или, все же, не очень хорошо?

Валерий ВАСИЛЕНКО

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