Артем Кравец развелся с женой

Форвард «Кайсериспора» стал холостяком

  • 26.04.2020 15:13
  • 5077 просмотров
  • 5 комментариев
Артем Кравец развелся с женой
© Sport.ua. Артем Кравец

Форвард сборной Украины Артем Кравец расстался со своей женой Анной. Об этом сообщила теперь уже экс-супруга футболиста в своем Инстаграме:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Долго думала писать ли этот пост... Ещё несколько месяцев назад мы с Артёмом решили расстаться и взяли паузу, чтоб осмыслить происходящее. Ситуация не поменялась. Мы остаёмся любящими родителями для наших малышей, сохраняем взаимоуважение к друг другу, но больше не пара. Пришло чувство того, что мы выполнили миссию в жизни друг друга! Мы бы с удовольствием сохранили это внутри семьи, но увы, без нас придумают несуществующие истории и причины) Все банально, без ссор и грязи... просто пришло время пойти разными путями

A post shared by Anna Kravets♠️ (@annakravets_) on

У пары есть двое маленьких сыновей-близнецов.

Ранее Кравец заявил, что у Виталия Миколенко и Виктора Цыганкова большое будущее.

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 26.04.2020 17:27
    +2
    Pro100ecspert, 26.04.2020 15:36
    Зінченко наступний
    Зінченко неодружений
    Ссылка
    DDolishniy
      DDolishniy, 26.04.2020 15:54
    +6
    Ніфіга собі ... ще тільки недавно було фото з маленькою дитиною і всі такі щасливі ... шкода якось
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 26.04.2020 15:38
    -7
    шкурка освободилась очередная $
    Ссылка
    Pro100ecspert
    online
      Pro100ecspert, 26.04.2020 15:36
    -2
    Зінченко наступний
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 26.04.2020 15:24
    -3
    Первый пошёл
    Ссылка
    DDolishniy
      DDolishniy, 26.04.2020 15:54
    +6
    Ніфіга собі ... ще тільки недавно було фото з маленькою дитиною і всі такі щасливі ... шкода якось
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 26.04.2020 17:27
    +2
    Pro100ecspert, 26.04.2020 15:36
    Зінченко наступний
    Зінченко неодружений
    Ссылка
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