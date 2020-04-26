Артем Кравец развелся с женой

Форвард сборной Украины Артем Кравец расстался со своей женой Анной. Об этом сообщила теперь уже экс-супруга футболиста в своем Инстаграме:
Долго думала писать ли этот пост... Ещё несколько месяцев назад мы с Артёмом решили расстаться и взяли паузу, чтоб осмыслить происходящее. Ситуация не поменялась. Мы остаёмся любящими родителями для наших малышей, сохраняем взаимоуважение к друг другу, но больше не пара. Пришло чувство того, что мы выполнили миссию в жизни друг друга! Мы бы с удовольствием сохранили это внутри семьи, но увы, без нас придумают несуществующие истории и причины) Все банально, без ссор и грязи... просто пришло время пойти разными путями
У пары есть двое маленьких сыновей-близнецов.
Ранее Кравец заявил, что у Виталия Миколенко и Виктора Цыганкова большое будущее.
Источник — Instagram
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