Артем КРАВЕЦ: «У Миколенко и Цыганкова большое будущее»

Бывший форвард «Динамо» Артем Кравец рассказал о том, кого считает самыми талантливыми игроками из нынешнего состава киевлян:
«Здесь сложно быть оригинальным. Миколенко и Цыганков сейчас становятся одними из лидеров «Динамо».
Думаю, у них может быть большое будущее. Больше им везения и меньше травм. Главное - не останавливаться на достигнутом и стремиться к большему».
Ранее Кравец заявил, что готов вернуться в «Динамо».
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Источник — ФК Динамо Киев
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