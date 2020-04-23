Артем КРАВЕЦ: «У Миколенко и Цыганкова большое будущее»

Бывший форвард «Динамо» Артем Кравец рассказал о том, кого считает самыми талантливыми игроками из нынешнего состава киевлян:

«Здесь сложно быть оригинальным. Миколенко и Цыганков сейчас становятся одними из лидеров «Динамо».

Думаю, у них может быть большое будущее. Больше им везения и меньше травм. Главное - не останавливаться на достигнутом и стремиться к большему».

Ранее Кравец заявил, что готов вернуться в «Динамо».