Артем КРАВЕЦ: «Если буду нужен – всегда готов помочь Динамо»

Форвард «Кайсериспора» не исключает своего возвращения в «Динамо»

  • 23.04.2020 20:10
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Артем КРАВЕЦ: «Если буду нужен – всегда готов помочь Динамо»
© Кайсериспор. Артем Кравец

Нападающий «Кайсериспора» Артем Кравец оценил вероятность своего возвращения в «Динамо»:

«Возвращаться в Украину в планах не было, но, опять-таки, все может поменяться. «Динамо» - это клуб топ-уровня, в котором сейчас идет перестройка, больше доверяют молодым. Думаю, это правильно.

Возвращаться и занимать чье-то место - однозначно нет. Но если возникнет ситуация, что я буду нужен - всегда готов помочь родному клубу, в котором провел половину жизни. 

Смотрю все матчи киевского «Динамо», переживаю за ребят и результаты. Дай Бог, этап перестройки в ближайшее время подойдет к концу, ребята будут показывать лучшие результаты, становиться чемпионами и выигрывать Кубки Украины. Искренне им этого желаю».

Ранее Кравец заявил, что хочет стать тренером.

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Источник — ФК Динамо Киев

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