Кравец хочет стать тренером

30-летний украинский форвард турецкого «Кайсериспора» Артем Кравец заявил о том, что в будущем хочет стать тренером.

«Последние полгода очень задумался над этой темой. Я поиграл в разных странах, работал с многими тренерами. Мне есть, с чем сравнивать. Плюс ко всему, я вижу какие-то детали. Мне нравится такая работа, которую проделывал тот же Ребров.

Я хотел бы еще поиграть года 3-4-5. Но после этого задумываюсь, чтобы пойти в тренерском направлении. Но для этого тоже должны складываться факты, стажировки. Это уже лет через 7, наверное. Но мысли есть. Уверен, если пойду, у меня многое может получиться», — отметил Кравец.