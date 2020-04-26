Шикарная жизнь Неймара: особняк за 8 миллионов и эксклюзивный автомобиль

Летом 2017 года «Пари Сен-Жермен» взорвал трансферный рынок мирового футбола, заплатив 222 миллиона евро за форварда «Барселоны» и сборной Бразилии Неймара. Эта сделка стала возможной после выплаты парижанами клаусулы, прописанной в контракте футболиста с «блаугранас», которая на момент ее согласования казалась абсолютно заоблачной. Впрочем, есть ощущение, что таковой она будет оставаться еще как минимум добрых лет пять, прежде чем мир сможет очухаться от кризиса, привнесенного коронавирусом…

Согласно последних оценок Forbes, чистый капитал Неймара по состоянию на сегодняшний день составляет 105 миллионов долларов. Около 70% этой суммы бразильцу удалось набрать вследствие футбольной деятельности (зарплата, бонусы, призовые, подъемные), а остальная часть – плод рекламных соглашений и прочей коммерческой деятельности Неймара.

Имея немалые средства, Неймар практически не отказывает себе в роскошных приобретениях, однако, вероятно, имеет определенных финансовых советников, что позволяет ему в большинстве случаев не выбрасывать деньги на ветер. В частности, если брать во внимание недвижимость, то по имеющимся в прессе данным, Неймару принадлежит только один дом, который находится в родной для футболиста Бразилии. Особняки в Барселоне и Париже игрок предпочитает арендовать. В частности, виллу, расположенную в окрестностях столицы Каталонии эксперты по недвижимости оценивали в 3 миллиона евро, но Неймар платил ежемесячно по 18 тысяч за ее аренду. Летом 2019 года, когда издание Mundo Deportivo разогнало очередную волну слухов о грядущем возвращении Неймара в Испанию, в прессе появились данные, что бразилец дал своим юристам задание договориться о возвращении прежнего места жительства неподалеку от Барселоны. Но в итоге Неймар остался в Париже, а потому этот вариант оказался неактуальным.

Во Франции Неймар арендует 5-этажную роскошную виллу, расположенную в городке Буживаль, население которого составляет порядка 9 тысяч человек. Этот населенный пункт является западным пригородом Парижа и издавна считается одним из обиталищ местных элит. В частности, еще в конце XIX века Буживаль для проживания начала активно выбирать не только французская буржуазия, но и иностранные элиты. В этом городе свои последние дни прожили французский композитор Жорж Бизе и русский писатель Иван Тургенев.

Вряд ли Неймара привлекла аристократическая часть истории Буживаля, когда он выбрал для проживания особняк постройки 50-х годов минувшего века. Этот дом, по данным французских риелторов, никогда не выставлялся на продажу, однако желающих пожить в нем всегда хватало. До Неймара в особняке, в частности, в разное время проживали экс-футболист «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Роналдиньо, а также известный французский актер Жерар Депардье.

Аренда особняка, площадь которого составляет более 1000 квадратных метров, ежемесячно обходится Неймару приблизительно в 14 тысяч евро. Среди удобств в доме есть фантастический бассейн, располагающийся вдали от глаз вездесущих папарацци – в подвале, а также сауна, турецкая баня, а окружает строение сад для прогулок, общая площадь которого составляет порядка 5 тысяч квадратных метров.

Однако главным «семейным гнездышком» Неймара является его вилла в Бразилии. Ее футболист приобрел в 2016 году за 8 миллионов евро, причем местные жители называют это сооружение не иначе как «дом мечты». Располагается особняк в муниципалитете Мангаратиба, где Сильвестр Сталлоне организовывал съемки известного фильма «Неудержимые». Дом построен на участке площадью 6265 квадратных метров, а общая жилая его площадь составляет фантастические 1677 квадратных метров.

Дом Неймара может похвастаться наличием в нем 5 спален и 6 апартаментов для гостей. Именно здесь бразилец ныне и проводит карантин, вызванный пандемией коронавируса. При этом, некоторые издания уже поспешили обвинить Неймара в нарушении режима самоизоляции, увидев в Instagram футболиста кадры игры в друзьями в волейбол. Однако оказалось, что футболист изначально взял с собой близких друзей, поселил тех в своем доме и теперь вместе проводит карантин в 100 километрах от центра Рио-де-Жанейро.

На прилегающей к дому территории располагается ключевая инфраструктура – вертолетная площадка, теннисный корт, бассейн и док для яхт. Также в доме имеются комната для массажа, спа и джакузи, а настоящей изюминкой здания можно считать подземный погреб, рассчитанный для хранения около 3 тысяч бутылок вина, понятное дело, самого наивысшего качества.

Помимо элитной недвижимости, Неймар обладает абсолютно фантастическим автопарком. В частности, бразилец является собственником роскошной Lamborghini Veneno, которых всего в мире выпущено только четыре штуки. Этот автомобиль оснащен 6,5-литровым бензиновым двигателем и способен развивать максимальную скорость в 355 километров в час. Неймару покупка этой «ласточки» обошлась в 4,5 миллиона долларов.

Однако Lamborghini Veneno вовсе не самый дорогой автомобиль в гараже Неймара. Таковым является шведский гиперкар Koenigsegg CCXR Trevita, стоимость которого составляет 4,8 миллиона долларов. Изначально производитель планировал выпустить три таких автомобиля, но из-за сложностей в изготовлении планы пришлось пересмотреть и выпустить на одну машину меньше, чем предполагалось. К слову, счастливым собственником второй машины этой марки является известный боксер Флойд Мейвезер.

Третьим по дороговизне автомобилем Неймара является Lykan Hypersport (3,4 миллиона долларов), за которым следуют Ferrari Pininfarina Sergio (3 миллиона долларов), Aston Martin Vulcan (2,8 миллиона долларов) и ряд автомобилей «попроще», как то Maserati Mc12, Porsche Panamera Turbo, Audi R8 Spyder, Mercedes AMG, Audi RS7 Sportback, Volkswagen Touareg V8 FSI, Volvo XC 60, Audi Q5.

Особой гордостью для Неймара является его личная яхта, на приобретение которой в 2012 году бразилец потратил около 8 миллионов долларов. Это судно может располагаться в доке возле дома Неймара в Бразилии, либо же организовывать для своего хозяина путешествия по различным частям света. Интересно, что в 2016 году власти Бразилии арестовали яхту и недвижимость Неймара в связи с расследованием дела об уклонении в уплате налогов, но со временем адвокаты футболиста дело «разрулили».

Также в распоряжении бразильского легионера «Пари Сен-Жермен» есть два самолета - Embraer Phenom 100E, имеющий на хвосте специальные инициалы «NJR» и Cessna 680 Citation Sovereign. Покупка первого обошлась футболисту в 2015 году в 4 миллиона долларов, второго – летом 2016-го в 5 миллионов. Однако еще ранее, в 2013 году, Неймар также обзавелся личным вертолетом, отдав за него около 3 миллионов долларов.

Помимо этого Неймар является обладателем целой массы различных «безделушек». Например, у него есть большая коллекция наручных часов, самым дорогим экземпляром из которых, по данным бразильских журналистов, является Richard Mille, оцениваемый в полмиллиона долларов.



Instagram. Часы на руке Неймара стоят полмиллиона долларов

Впрочем, как и многие богатые люди, Неймар старается не забывать о помощи нуждающимся. По оценкам из СМИ, за всю карьеру бразилец потратил на эти цели несколько десятков миллионов евро. Недавно же футболист перечислил 878 тысяч евро ЮНИСЕФ и благотворительному фонду, которые пойдут на борьбу с COVID-19, а также на помощь тем, кто борется с последствиями пандемии.

Алексей СЛИВЧЕНКО

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