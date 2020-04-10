Шикарная жизнь Криштиану Роналду

Если вы не знаете, кто такой Криштиану Роналду, причем даже без глубокого интереса к футболу, то вывод напрашивается только один – последние 10-15 лет вы прожили в какой-то невообразимой для современного глобального мира глубинке, где, наверное, все еще не знают и о существовании интернета, и, конечно же, о злополучном коронавирусе, заставляющем ныне едва ли не всю планету сменить привычный образ жизни и записаться в домоседы.

Португалец наряду с Лионелем Месси – это настоящий бренд в футболе, побороться за сотрудничество с которым желают десятки или даже сотни рекламодателей. Все это позволяет Криштиану очень хорошо пополнять свои банковские счета, и, согласно последних данных, вскоре Роналду станет первым футболистом, который за всю свою профессиональную карьеру заработал 1 миллиард долларов. Обладая такими деньгами, совершенно неудивительно, что Криштиану владеет многими если не эксклюзивными, то уж точно невероятно дорогими вещами. Собственно, о некоторых из них и поговорим…

Прежде всего, поговорим о святая святых для многих состоятельных лиц – недвижимости. Вряд ли найдется источник, который однозначно будет утверждать, что обладает информацией о всех без исключения домах, квартирах и апартаментах, принадлежащих Криштиану Роналду. Однако данные о некоторых из них все же попадали в прессу. В частности, в декабре 2015 года португалец, выступавший тогда еще за «Реал», провел небольшую видеоэкскурсию по своему дому, находящемуся на окраине Мадриде в населенном пункте Посуэло-де-Аларкон. По неофициальным данным, этот элитный особняк обошелся Роналду в 7 миллионов долларов, и имеет все удобства, о которых рядовой человек только может вспомнить – от специальной комнаты для чтения и ведения переговоров до бассейнов, шикарных ванных комнат и помещения для хранения личных трофеев Криштиану.

Летом 2018 года Роналду сменил «Реал» на «Ювентус», после чего ему потребовалось подыскать новое место для постоянного проживания. Португалец остановил свой выбор на вилле, расположенной в центре Турина на холмах возле церкви Великой Богоматери (Гран Мадре ди Дио). К этим апартаментам ведет только одна частная дорога, проезд по которой для посторонних лиц запрещен.

Поговаривали, что Роналду выбрал именно этот дом из-за того, что он оказался очень похожим на его жилище в Мадриде. Однако, в отличие от испанской недвижимости, по особняку в Турине так и нет однозначной информации относительно того, выкупил ли ее Криштиану, либо же пока только арендует. Впрочем, этот дом, помимо восьми спален и четырех ванных комнат, также имеет все необходимое для поддержания формы – от тренажерного зала и бассейна до великолепного частного парка, по которому Роналду любит прогуливаться со своей семьей.

Успел обзавестись Криштиану элитной недвижимостью и за океаном. В Соединенных Штатах Америки Роналду несколько лет назад прикупил шикарную квартиру в Trump Tower – 58-этажном небоскребе в Нью-Йорке, управление которым ведет The Trump Organization, являющаяся основной бизнес-компанией действующего президента США Дональда Трампа. Покупка квартиры, по различным данным, обошлась Роналду от 18,5 до 23 миллионов долларов. Ее площадь составляет 233 квадратных метра, что позволило разместить под одной крышей три спальни, каждая из которых оборудована собственной ванной комнатой.

Что интересно, из-за достаточно неоднозначного отношения к Дональду Трампу, многие поклонники Роналду раскритиковали своего кумира за покупку недвижимости именно в Trump Tower. Впрочем, португалец вряд ли сильно пострадал от этого, ведь кто-кто, а уж он точно научился понимать, что даже плохой пиар – это, в первую очередь, именно пиар.

Как и многие мужчины, Роналду не остается равнодушным к мощным и красивым автомобилям. Его коллекции могут позавидовать многие богатеи современности, однако, по имеющимся данным, самой дорогой машиной в парке Криштиану является Bugatti Chiron, покупка которой обошлась португальцу в 4,7 миллиона долларов. Видеть этот автомобиль поклонники Роналду могли неоднократно в Instagram португальца, где тот частенько любит выкладывать фото или видео с любимым «железным конем».

Помимо этого автомобиля, в коллекции Роналду также имеются Bugatti Veyron (2 миллиона долларов), Lamborghini Aventador LP 700-4 (340 тысяч долларов), Aston Martin DB9 (200 тысяч долларов), Rolls Royce Phantom (400 тысяч долларов), Ferrari F430 (300 тысяч долларов), Ferrari 599 GTB Fiorano (310 тысяч долларов), Ferrari 599 GTO (385 тысяч долларов). Также известно, что в собственности Роналду имеются Ferrari F12, BMW M6, Bentley Continental GTC, три автомобиля Audi (модели Q7, R8 и RS6), а также два Porsche (911 Carrera 2S Cabriolet и Cayenne Turbo). Очевидно, что это далеко не полный список машин португальца, так как данных о них в прессе невероятное множество, и тяжело учесть, какими автомобилями Роналду пользуется сейчас, а какие, возможно, успел продать или банально разбить. Например, в 2009 году в Манчестере Криштиану попал в неприятную историю, когда угодил в ДТП на своем Ferrari 599 GTB Fiorano. Та история, конечно же, попала в прессу, после чего португальцу пришлось оправдываться. В частности, он пояснил, что авария была спровоцирована не высокой скоростью движения, а «влагой и маслом на дорожном полотне».

Конечно же, игрок калибра Роналду не мог не озаботиться и о приобретении еще одного столь необходимого для людей его статуса средства передвижения – воздушного. Криштиану принадлежит самолет Gulfstream G650, за который ему пришлось в свое время выложить порядка 35 миллионов долларов. На нем выгравирована надпись CR7, которую португалец зарегистрировал в качестве полноценного торгового знака и активно использует в бизнесе, выпуская коллекции вещей, парфюмерии и различных товаров для дома.

Имея невероятное, как для обычного человека, состояние, Криштиану Роналду не забывает о помощи нуждающимся. В различное время он активно сотрудничал с Международным комитетом Красного Креста, UNICEF, организацией Save the Children, оказывающей по всему миру помощь детям, которые в ней нуждаются. Также португалец вот уже десять лет является донором костного мозга для больных лейкемией. Именно по этой причине он неоднократно подчеркивал, что не будет наносить на тело татуировки. Не остался Роналду и в стороне от поразившей планету пандемии коронавируса, на борьбу с которым португалец вместе со своим агентом выделили уже более 1 миллиона фунтов.

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Алексей СЛИВЧЕНКО