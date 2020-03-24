Стало известно, сколько Роналду потратил на борьбу с коронавирусом

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и его агент Жорже Мендеш выделили собственные средства на борьбу с коронавирусом.
Стала известна потраченная ими сумма. По данным британской прессы, она уже превысила один миллион фунтов.
Роналду и его агент помогли португальским больницам, где лечатся пациенты с этой болезнью. Они перечислили средства на счета двух больниц в Лиссабоне и одной в Порту.
Ранее Криштиану Роналду прошел тест на коронавирус, и он оказался отрицательным.
Источник — Daily Mail
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