Стало известно, сколько Роналду потратил на борьбу с коронавирусом

Средства перечислены на счета двух больниц в Лиссабоне и одной в Порту

  • 24.03.2020 18:26
  • 1099 просмотров
  • 1 комментарий
Стало известно, сколько Роналду потратил на борьбу с коронавирусом
© Instagram. Мендеш и Роналду

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и его агент Жорже Мендеш выделили собственные средства на борьбу с коронавирусом.

Стала известна потраченная ими сумма. По данным британской прессы, она уже превысила один миллион фунтов.

Роналду и его агент помогли португальским больницам, где лечатся пациенты с этой болезнью. Они перечислили средства на счета двух больниц в Лиссабоне и одной в Порту.

Ранее Криштиану Роналду прошел тест на коронавирус, и он оказался отрицательным.

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Источник — Daily Mail

(2 голоса)

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Комментарии
    DIM-C
      DIM-C, 24.03.2020 18:44
    +1
    пффф, Ворскла и то больше выделила
    Ссылка
    DIM-C
      DIM-C, 24.03.2020 18:44
    +1
    пффф, Ворскла и то больше выделила
    Ссылка
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