Эпидемия у Юве. Стал известен результат теста Роналду на коронавирус

Португальский нападающий форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду прошел повторный тест на коронавирус. Результат теста дал отрицательный результат.
Стали известны результаты тестов среди футболистов, тренерского штаба и работников клуба из Турина.
Португалец сейчас с семьей находится на Мадейре. Он провел несколько дней в изоляции и сдал второй тест. Когда футболист вернется в Италию, ему предстоит провести 14 дней в обсервации.
Кроме того Сами Хедира, Миралем Пьянич, Дуглас Коста и Гонсало Игуаин решили покинуть Италию с разрешения руководства клуба.
Напомним, ранее новую болезнь диагностировали у игроков «Ювентуса» Даниэле Ругани, Блеза Матюиди и Пауло Дибалы.
Источник — A Bola
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А нападающий бывает не форвардом, а защитником?
А нападающий бывает не форвардом, а защитником?
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