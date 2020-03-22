Эпидемия у Юве. Стал известен результат теста Роналду на коронавирус

У трех игроков клуба из Турина была диагностирована новая болезнь

  • 22.03.2020 19:59
  • 4570 просмотров
  • 2 комментария
Эпидемия у Юве. Стал известен результат теста Роналду на коронавирус
© Twitter. Криштиану Роналду

Португальский нападающий форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду прошел повторный тест на коронавирус. Результат теста дал отрицательный результат.

Стали известны результаты тестов среди футболистов, тренерского штаба и работников клуба из Турина.

Португалец сейчас с семьей находится на Мадейре. Он провел несколько дней в изоляции и сдал второй тест. Когда футболист вернется в Италию, ему предстоит провести 14 дней в обсервации.

Кроме того Сами Хедира, Миралем Пьянич, Дуглас Коста и Гонсало Игуаин решили покинуть Италию с разрешения руководства клуба.

Напомним, ранее новую болезнь диагностировали у игроков «Ювентуса» Даниэле Ругани, Блеза Матюиди и Пауло Дибалы.  

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Источник — A Bola

(11 голосов)

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Комментарии
    sedoy0610
    online
      sedoy0610, 22.03.2020 21:09
    0
    Португальский нападающий форвард «Ювентуса»......
    А нападающий бывает не форвардом, а защитником?
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    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 22.03.2020 20:18
    -2
    машины не болеют
    Ссылка
    sedoy0610
    online
      sedoy0610, 22.03.2020 21:09
    0
    Португальский нападающий форвард «Ювентуса»......
    А нападающий бывает не форвардом, а защитником?
    Ссылка
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