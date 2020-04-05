Шикарная жизнь Лионеля Месси

Многолетний лидер «Барселоны» и один из лучших футболистов в мировой истории Лионель Месси уже давно привык существовать в своей, понятной только ему и достойной только его, вселенной. Однако это утверждение является верным не только для событий, происходящих на футбольном поле, но и для повседневного бытия Лео. Сегодня, в период, когда Месси невозможно увидеть в деле из-за пандемии коронавируса, социальные сети аргентинца более не изобилуют фото с зеленого газона, а наполнены кадрами личной жизни – оно и понятно, ведь по подсчетам некоторых аналитиков, более половины населения земного шара ныне в той или иной степени соблюдают карантин и практически не покидают домов.

Собственно, за невозможностью обсудить очередные футбольные подвиги Месси, заглянем немного в его, так сказать, повседневность. Где живет Лионель, на каких автомобилях передвигается, какой техникой пользуется и т.д. Логично, что имея более чем достойный заработок, аргентинец способен позволить себе и своей семье самое лучшее.

Согласно последних оценок специалистов Forbes, за 2019 год Лионель Месси заработал 127 миллионов долларов. При этом, состояние аргентинца, которое он нажил за последние 10 лет, по данным того же источника, составляет 750 миллионов долларов, что ставит Лео на третье место среди мировых спортсменов. Выше Месси в рейтинге оказались только извечный оппонент аргентинца Криштиану Роналду (800 миллионов долларов) и боксер Флойд Мейвезер (915 миллионов долларов).

Впрочем, прилично зарабатывать Месси начал еще задолго до 2010 года. В частности, уже в 2009-м он, по слухам, потратил около 6 миллионов евро на приобретение элитной недвижимости – частного особняка в престижном пригороде Барселоны Белламаре. Из дома открывается потрясающий вид на горы и берег Средиземного моря, что делает его по-настоящему сказочным местом для создания «семейного гнездышка».

Особняк Месси располагается на нескольких больших террасах и имеет огромные панорамные окна, что делает обзор из него невероятно широким. В доме и на прилегающей территории имеются зал для фитнеса, бассейн и тренировочная площадка, где можно оттачивать мастерство обращения с мячом в любое время суток. Собственно, настоящие поклонники Месси неоднократно могли видеть в Instagram футболиста, как на этой площадке аргентинец резвится с детьми и своим любимым французским мастифом.

Журналисты из разных стран неоднократно пытались пробраться поближе к жилищу Месси, чтобы понаблюдать за частной жизнью кумира миллионов. Кому-то это удавалось, кому-то – нет, но мы не будем копаться в подробностях, а просто констатируем, что особняк Лео действительно является потрясающим местом для жизни.

Интересно, что стоимость дома вшестеро меньше, чем затраты на самый дорогой автомобиль в коллекции Лионеля. В 2016 году аргентинец заплатил 32 миллиона евро, выиграв аукцион на приобретение Ferrari 335 S Spider Scaglietti производства 1957 года. Стартовая цена на торгах составляла 20 миллионов, но в процессе она была увеличена более чем в полтора раза. Интересно, что одним из соперников Месси в данном аукционе, по слухам, выступил… Криштиану Роналду! Но в этом случае аргентинцу удалось «утереть нос» своему главному оппоненту в футболе.

Помимо этой, по-настоящему раритетной, модели в гараже Месси имеется еще как минимум шесть достойных «железных лошадок». Это Ferrari F 4430 Spider (стоимостью в 280 тысяч евро), Audi R8 (220 тысяч евро), Maserati Granturismo (210 тысяч евро), Audi Q7 (90 тысяч евро), Lexus LX 570 (66 тысяч евро) и Dodge Charger SRT8 (26 тысяч евро).

В конце 2018 года Лионель Месси решил побаловать себя еще одним личным средством передвижения, купив роскошный 16-местный самолет, который обошелся аргентинцу в 13 миллионов евро. На борту воздушного судна есть все необходимое для комфортного времяпрепровождения, и даже немножечко больше. В частности, самолет Gulfstream V (модель 2004 года) оснащен двумя туалетными комнатами, двумя кухнями, а также оборудован 16 удобными пассажирскими креслами, которые легко трансформируются в 8 кроватей.

На хвосте воздушного судна нанесен номер 10, под которым Месси играет в «Барселоне» и сборной Аргентины. А вот на ступеньках трапа, согласно пожеланий Месси и его супруги, написаны имена всех членов семьи Лионеля. Самолет лидер «Барселоны» специально приобрел, чтобы максимально комфортно осуществлять перелеты из Испании в родную для него Аргентину, а также для других путешествий, которые проделывает Месси и его родственники.

Весной же минувшего года Лионель решил побаловать себя персонально, купив мобильный телефон iPhone XSMax за 1200 евро. Впрочем, сама по себе эта сумма не выглядит, на фоне остальных трат Месси, фантастической, а привлекает внимание технологическая новинка аргентинца вовсе другим. По данным из прессы, по запросу Лионеля корпус телефона был покрыт 24-каратным золотом (самое чистое золото, соответствующее 999 пробе), что увеличило его стоимость в разы – до 7 тысяч евро.

Интересно, что как и в случае с трапом самолета, Лионель принял решение нанести на корпус личного телефона имена всех членов своей семьи – супруги Антонеллы и трех сыновей Тьяго, Матео и Чиро.

Впрочем, несмотря на роскошный способ жизни, Лионель Месси не остается в стороне от проблем окружающих. В частности, в ситуации с распространением по планете коронавируса, аргентинец принял решение выделить 1 миллион евро, который был переведен на счета больницы Clinic – государственной клиники, расположенной в Барселоне, которая одновременно лечит инфицированных, а также проводит исследования по поиску вакцины от Covid-19. Также есть данные, что Лионель помог и нескольким медицинским учреждениям Аргентины, однако в данном случае СМИ не располагают конкретикой, о каких суммах идет речь, так как сам лидер «Барселоны» не стремится афишировать свою благотворительную деятельность.

Алексей СЛИВЧЕНКО