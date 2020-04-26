Греческому Олимпиакосу грозит понижение в классе из-за договорных матчей

Владелец клуба Евангелос Маринакис получит пожизненный запрет на футбол

  • 26.04.2020 20:23
  • 526 просмотров
  • 3 комментария
Греческому Олимпиакосу грозит понижение в классе из-за договорных матчей
© sdna.gr

Греческому «Олимпиакосу» грозят серьезные санкции, если расследование докажет участие представителей клуба в договорных матчах.

В таком случае команду могут понизить в классе, оштрафовать на 3 млн евро, а владелец клуба Евангелос Маринакис получит пожизненный запрет на участие в футболе. Аналогичные санкции ждут команду «Атромитос».

Следствие считает, что были манипуляции результатом матча между «Олимпиакосом» и «Атромитосом» (2:1) в 2015 году в целях получения прибыли от букмекерских ставок.

Под расследование попал и владелец клуба «Атромитос» Георгиос Спанос, который занимал важные посты в футболе в течение трех лет (с 2012 по 2015). Также изучаются несколько других матчей этих команд. Риск вылета из греческой Суперлиги висит над обоими клубами.

Напомним, владелец «Олимпиакоса» Евангелос Маринакис недавно вылечился от коронавирусной болезни.

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(4 голоса)

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Комментарии
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 26.04.2020 22:14
    +1
    Владимир Копяк, 26.04.2020 21:55
    Когда же сайт выставит новость о том, что у нас в Украине наконец-то будут возбуждены уголовные дела по договорнякам? Или это при Павелке и его заме Холодницком невозможно?
    А Павелко главный в стране? Или он генпрокурор? Да и шишка он не высокого полета!
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 26.04.2020 22:06
    0
    Владимир Копяк, 26.04.2020 21:55
    Когда же сайт выставит новость о том, что у нас в Украине наконец-то будут возбуждены уголовные дела по договорнякам? Или это при Павелке и его заме Холодницком невозможно?
    никогда. все в доле
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 26.04.2020 21:55
    -2
    Когда же сайт выставит новость о том, что у нас в Украине наконец-то будут возбуждены уголовные дела по договорнякам? Или это при Павелке и его заме Холодницком невозможно?
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 26.04.2020 22:14
    +1
    Владимир Копяк, 26.04.2020 21:55
    Когда же сайт выставит новость о том, что у нас в Украине наконец-то будут возбуждены уголовные дела по договорнякам? Или это при Павелке и его заме Холодницком невозможно?
    А Павелко главный в стране? Или он генпрокурор? Да и шишка он не высокого полета!
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 26.04.2020 22:06
    0
    Владимир Копяк, 26.04.2020 21:55
    Когда же сайт выставит новость о том, что у нас в Украине наконец-то будут возбуждены уголовные дела по договорнякам? Или это при Павелке и его заме Холодницком невозможно?
    никогда. все в доле
    Ссылка
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