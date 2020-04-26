Греческому Олимпиакосу грозит понижение в классе из-за договорных матчей

Греческому «Олимпиакосу» грозят серьезные санкции, если расследование докажет участие представителей клуба в договорных матчах.

В таком случае команду могут понизить в классе, оштрафовать на 3 млн евро, а владелец клуба Евангелос Маринакис получит пожизненный запрет на участие в футболе. Аналогичные санкции ждут команду «Атромитос».

Следствие считает, что были манипуляции результатом матча между «Олимпиакосом» и «Атромитосом» (2:1) в 2015 году в целях получения прибыли от букмекерских ставок.

Под расследование попал и владелец клуба «Атромитос» Георгиос Спанос, который занимал важные посты в футболе в течение трех лет (с 2012 по 2015). Также изучаются несколько других матчей этих команд. Риск вылета из греческой Суперлиги висит над обоими клубами.

Напомним, владелец «Олимпиакоса» Евангелос Маринакис недавно вылечился от коронавирусной болезни.