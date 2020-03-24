Владелец Олимпиакоса вылечился от коронавирусной болезни

Евангелос Маринакис спустя две недели лечения сдал отрицательный тест

  • 24.03.2020 15:26
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Владелец Олимпиакоса вылечился от коронавирусной болезни
© ФК Олимпиакос. Евангелос Маринакис

Владелец «Олимпиакоса» Евангелос Маринакис рассказал, что вылечился от подхваченной коронавирусной инфекции спустя две недели лечения:

«После двух недель, следуя указаниям врачей, я прошел второй тест (предусмотренный процедурой), который оказался отрицательным. Я оставался дома, читал, общался с друзьями и знакомыми, много часов смотрел телевизор, слушал музыку, много часов занимался серфингом, следил, что происходит с остальным миром, и еще раз осознал, насколько уязвима наша планета.

Я чувствую необходимость поблагодарить врачей за их заботу и советы. Герои в белых халатах, которые работают по ночам для своих собратьев. Благодарю анонимных и известных друзей, каждого в отдельности, за их безграничную любовь, тысячи сообщений (даже тексты песен) и самоотверженную поддержку.

На этом критическом этапе я также чувствую себя обязанным послать сообщение, которое в значительной степени основано на опыте моего недолгого приключения. Стоит остаться дома, чтобы защитить себя и своих людей. Оставаясь дома, мы получаем настоящий щит и не допускаем вторжения вируса. Оставаясь дома, мы защищаем здоровье людей и ограничиваем распространение коронавируса. Вот почему нет места для легкомыслия или личных решений. Дисциплина и всестороннее сотрудничество с государством и научным сообществом имеют важное значение.

Я снова вспомнил, что сказал великий греческий писатель Никос Казандзакис: «Камень, железо, сталь не выдерживают. А человек выдержит!» Давайте действовать дисциплинированно и будем уверены, что сможем это сделать. Мы будем еще сильнее как индивидуально, так и на национальном уровне. Наше здоровье выходит за рамки нашего контроля. Давайте все будем сильными».

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Источник — ФК Олимпиакос

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