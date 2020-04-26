Аталанта нашла конкурента Малиновскому

30-летний итальянский центральный полузащитник «Милана» Джакомо Бонавентура может перейти в «Аталанту», за которую выступает 26-летний украинец Руслан Малиновский.

Будущим летом Бонавентура получит статус свободного агента. Также интерес к игроку проявляют «Лацио», «Фиорентина» и «Торино», который считается фаворитом.

В текущем сезоне Бонавентуа провел за «Милан» 19 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €9,5 миллионов.