Аталанта нашла конкурента Малиновскому

30-летний итальянский центральный полузащитник «Милана» Джакомо Бонавентура может перейти в «Аталанту», за которую выступает 26-летний украинец Руслан Малиновский.
Будущим летом Бонавентура получит статус свободного агента. Также интерес к игроку проявляют «Лацио», «Фиорентина» и «Торино», который считается фаворитом.
В текущем сезоне Бонавентуа провел за «Милан» 19 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча.
Ориентировочная стоимость игрока составляет €9,5 миллионов.
Источник — La Gazzetta dello Sport
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