Аталанта нашла конкурента Малиновскому

Итальянский клуб интересуется хавбеком «Милана» Джакомо Бонавентурой

  • 26.04.2020 16:51
  • 710 просмотров
  • 2 комментария
Аталанта нашла конкурента Малиновскому
© AC Milan Spot. Джакомо Бонавентура

30-летний итальянский центральный полузащитник «Милана» Джакомо Бонавентура может перейти в «Аталанту», за которую выступает 26-летний украинец Руслан Малиновский.

Будущим летом Бонавентура получит статус свободного агента. Также интерес к игроку проявляют «Лацио», «Фиорентина» и «Торино», который считается фаворитом.

В текущем сезоне Бонавентуа провел за «Милан» 19 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €9,5 миллионов.

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Источник — La Gazzetta dello Sport

(3 голоса)

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Комментарии
    Tasha19
    online
      Tasha19, 26.04.2020 17:46
    0
    Владимир Ключка, 26.04.2020 17:14
    зачем писать глупости... малиновский молод и перспективен.. а этот уже стар... покупать или менять-это не правильное решение,как по мне..
    Малиновский молодой и перспективный? А ничего что ему 27 на днях исполниться)
    Ссылка
    Владимир Ключка
    online
      Владимир Ключка, 26.04.2020 17:14
    +1
    зачем писать глупости... малиновский молод и перспективен.. а этот уже стар... покупать или менять-это не правильное решение,как по мне..
    Ссылка
    Владимир Ключка
    online
      Владимир Ключка, 26.04.2020 17:14
    +1
    зачем писать глупости... малиновский молод и перспективен.. а этот уже стар... покупать или менять-это не правильное решение,как по мне..
    Ссылка
    Tasha19
    online
      Tasha19, 26.04.2020 17:46
    0
    Владимир Ключка, 26.04.2020 17:14
    зачем писать глупости... малиновский молод и перспективен.. а этот уже стар... покупать или менять-это не правильное решение,как по мне..
    Малиновский молодой и перспективный? А ничего что ему 27 на днях исполниться)
    Ссылка
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