Шахтеру интересен еще один аргентинский вундеркинд из Бока Хуниорс

«Горняки» присматриваются к 20-летнему вингеру Агустину Обандо

  • 26.04.2020 17:15
  • 535 просмотров
  • 1 комментарий
Шахтеру интересен еще один аргентинский вундеркинд из Бока Хуниорс
© Instagram. Агустин Обандо

20-летний левый вингер «Бока Хуниорс» Агустин Обандо входит в сферу интересов донецкого «Шахтера».

Об этом сообщил аргентинский директор академии «Шахтера» Хорхе Раффо в общении с журналистами.

«В «Шахтер» приходили некоторые игроки из Бразилии, которые затем совершали прыжок в топ-лиги Европы. Речь о Фернандиньо, Дугласе Косте, Виллиане, Фреде. Надеюсь, нам удастся привезти сюда и аргентинца Обандо. Он очень нам нравится за его творческую работу на поле», - цитирует Раффо Radiodos.com.ar.

Ранее сообщалось об интересе «Шахтера» к другому игроку «Бока Хуниорс» - центральному полузащитнику Николасу Капальдо.

Отметим, что Агустин Обандо оценивается порталом Transfermarkt в 3,2 миллиона евро. Его контракт с «Бока Хуниорс» рассчитан до лета 2022 года.

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Комментарии
    steelmaker
    online
      steelmaker, 26.04.2020 17:23
    0
    визуально чем-то Савиолу напоминает
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 26.04.2020 17:23
    0
    визуально чем-то Савиолу напоминает
    Ссылка
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