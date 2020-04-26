Шахтеру интересен еще один аргентинский вундеркинд из Бока Хуниорс

20-летний левый вингер «Бока Хуниорс» Агустин Обандо входит в сферу интересов донецкого «Шахтера».

Об этом сообщил аргентинский директор академии «Шахтера» Хорхе Раффо в общении с журналистами.

«В «Шахтер» приходили некоторые игроки из Бразилии, которые затем совершали прыжок в топ-лиги Европы. Речь о Фернандиньо, Дугласе Косте, Виллиане, Фреде. Надеюсь, нам удастся привезти сюда и аргентинца Обандо. Он очень нам нравится за его творческую работу на поле», - цитирует Раффо Radiodos.com.ar.

Ранее сообщалось об интересе «Шахтера» к другому игроку «Бока Хуниорс» - центральному полузащитнику Николасу Капальдо.

Отметим, что Агустин Обандо оценивается порталом Transfermarkt в 3,2 миллиона евро. Его контракт с «Бока Хуниорс» рассчитан до лета 2022 года.