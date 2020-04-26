В Шахтере подтвердили интерес к Николасу Капальдо

Полузащитник «Бока Хуниорс» Николас Капальдо входит в сферу интересов «Шахтера», о чем сообщалось несколько дней назад.

Информацию об этом подтвердил аргентинский руководитель академии «горняков» Хорхе Раффо, который отметил, что помогал собирать досье по игроку.

«Шахтер» некоторое время назад действительно следил за Николасом Капальдо из-за его выступлений за «Бока Хуниорс» и молодежную сборную Аргентины. Скауты дончан были на Предолимпийском турнире КОНМЕБОЛ. Я составил отчет о нем для клуба. В свое время мы привезли Капальдо из Ла-Пампы (провинция в Аргентине – прим.), у него потрясающие способности.

«Шахтер» имеет много общего с южноамериканским футболом. Здесь играл Факундо Феррейра, воспитанный «Велес Сарсфилд». В донецкой команде он был настоящим бомбардиром», - подчеркнул Раффо в общении с Mundo Boca Radio.

Отметим, что на Предолимпийском турнире КОНМЕБОЛ Николас Капальдо, играющий на позиции центрального полузащитника, отличился эффективными действиями в игре на оборону. В среднем на его счету в пересчете на 90 минут игрового времени оказалось почти 20 единоборств (56% выигранные), 4 перехвата и 9 отборов мяча (38% - на половине соперника).

Напомним, до прихода в «Шахтер» Хорхе Раффо работал спортивным директором академии «Бока Хуниорс».