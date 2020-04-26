В Шахтере подтвердили интерес к Николасу Капальдо

Талант «Бока Хуниорс» действительно находится «на карандаше» у «горняков»

  • 26.04.2020 10:22
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В Шахтере подтвердили интерес к Николасу Капальдо
© Instagram. Николас Капальдо

Полузащитник «Бока Хуниорс» Николас Капальдо входит в сферу интересов «Шахтера», о чем сообщалось несколько дней назад.

Информацию об этом подтвердил аргентинский руководитель академии «горняков» Хорхе Раффо, который отметил, что помогал собирать досье по игроку.

«Шахтер» некоторое время назад действительно следил за Николасом Капальдо из-за его выступлений за «Бока Хуниорс» и молодежную сборную Аргентины. Скауты дончан были на Предолимпийском турнире КОНМЕБОЛ. Я составил отчет о нем для клуба. В свое время мы привезли Капальдо из Ла-Пампы (провинция в Аргентине – прим.), у него потрясающие способности.

«Шахтер» имеет много общего с южноамериканским футболом. Здесь играл Факундо Феррейра, воспитанный «Велес Сарсфилд». В донецкой команде он был настоящим бомбардиром», - подчеркнул Раффо в общении с Mundo Boca Radio.

Отметим, что на Предолимпийском турнире КОНМЕБОЛ Николас Капальдо, играющий на позиции центрального полузащитника, отличился эффективными действиями в игре на оборону. В среднем на его счету в пересчете на 90 минут игрового времени оказалось почти 20 единоборств (56% выигранные), 4 перехвата и 9 отборов мяча (38% - на половине соперника).

Напомним, до прихода в «Шахтер» Хорхе Раффо работал спортивным директором академии «Бока Хуниорс».

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 26.04.2020 11:21
    -2
    Малышев Степаненко Маркос Антонио Майкон Алан Патрик Дентиньо Коваленко скажите куда его?
    Зачем?
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    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 26.04.2020 11:00
    -2
    serge_kr, 26.04.2020 10:51
    А ты разве не обезьяна?
    "Планета обезьян" - это запрещенный фильм для игроков шлюхтёра?
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    serge_kr
    online
      serge_kr, 26.04.2020 10:51
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    Kovalenkobrevno, 26.04.2020 10:42
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    А ты разве не обезьяна?
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      Kovalenkobrevno, 26.04.2020 10:42
    0
    ihor7003, 26.04.2020 10:27
    Какой смысл его брать? Бразильцы его сьедят
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    ihor7003
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      ihor7003, 26.04.2020 10:27
    0
    Какой смысл его брать? Бразильцы его сьедят
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    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 26.04.2020 10:42
    0
    ihor7003, 26.04.2020 10:27
    Какой смысл его брать? Бразильцы его сьедят
    Что внести разнообразие в эту планету обезьян
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 26.04.2020 10:27
    0
    Какой смысл его брать? Бразильцы его сьедят
    Ссылка
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