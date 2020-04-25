Источник: Шахтер заинтересован в приобретении аргентинского футболиста

Донецкий «Шахтер» заинтересован в приобретении 21-летнего аргентинского футболиста клуба «Бока Хуниорс» Николаса Капальдо.

По информации журналиста Луиса Фрегосси, скауты украинского клуба следили за игроком некоторое время и даже отправились на предолимпийский турнир в Колумбии, который прошел в январе, где Николас за сборную Аргентины U-23 провел 6 матчей и забил 1 мяч.

Капальдо получил хорошие отзывы в прессе, и теперь «Шахтер» полон решимости сделать предложение о подписании полузащитника. Молодой хавбек суммарно отыграл за «Бока Хуниорс» в национальном чемпионате 14 матчей без забитых голов. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,3 млн евро.