Источник: Шахтер заинтересован в приобретении аргентинского футболиста

Донецкий «Шахтер» заинтересован в приобретении 21-летнего аргентинского футболиста клуба «Бока Хуниорс» Николаса Капальдо.
По информации журналиста Луиса Фрегосси, скауты украинского клуба следили за игроком некоторое время и даже отправились на предолимпийский турнир в Колумбии, который прошел в январе, где Николас за сборную Аргентины U-23 провел 6 матчей и забил 1 мяч.
Капальдо получил хорошие отзывы в прессе, и теперь «Шахтер» полон решимости сделать предложение о подписании полузащитника. Молодой хавбек суммарно отыграл за «Бока Хуниорс» в национальном чемпионате 14 матчей без забитых голов. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,3 млн евро.
El @FCShakhtar tiene en carpeta a @NicoCapaldo .— Luis Fregossi (@LuisFregossi) April 24, 2020
Los Ucranianos hace rato que lo vienen siguiendo, lo fueron a ver al preolímpico de Enero en Colombia , tienen muy buenas referencias del volante y están decididos a hacer una oferta para ficharlo pic.twitter.com/TAbStsb0YD
Источник — Twitter
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