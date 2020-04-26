Стало известно, почему Реал решил вернуть Лунина

Ранее сообщалось о том, что «Реал» в конце сезона вернет Андрея Лунина из аренды в «Овьедо» и сделает вторым вратарем команды на следующий сезон.

При этом арендованного у ПСЖ Альфонса Ареоля, который сейчас является вторым вратарем «Реала», мадридский клуб выкупать не собирается.

Решение заменить Ареола Луниным «Реал» принял для того, чтобы сократить зарплатную ведомость. Зарплата Ареола составляет 2,7 миллиона евро в год, а Лунина – в два раза меньше: 1,35 миллиона.