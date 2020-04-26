ВИДЕО. Коноплянка усложнил челлендж Кравченко

30-летний полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Евгений Коноплянка выполнил челлендж бывшего партнера по «Днепру» Сергея Кравченко.
По заданию нужно было набить 1000 раз, более того, Коноплянка немного усложнил челлендж, выполнив его максимально быстро.
«Мой результат: 1000 раз за 7 минут 57 секунд. Передаю челлендж дальше», – написал Коноплянка в инстаграме и передал эстафету Артуру Карнозе, Денису Костышину и Виталию Мандзюку.
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Ну не даёте @rotan_ruslan29 и @kravchenko_sergiy4 спокойненько посидеть в карантин на диванчике с 🍿 смотреть мелодраму , пустить слезу 😢 Прийдется опять попотеть 💪🏻 принимаю челендж, но с усложнив его выполняя на время 😉Мой результат: ⏱ 1000 раз за 7 минут 57 секунд 🤙 Передаю челендж дальше 👉 @karnoza @kostyshyn_denys @mandzya5555 @leonvaleev10
Источник — Sport.ua
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