Паулу ФОНСЕКА: «Нескольких игроков из Шахтера хотел бы видеть в Роме»

Наставник «Ромы» прокомментировал трансферные слухи

  • 26.04.2020 22:28
  • 1061 просмотр
  • 1 комментарий
Паулу ФОНСЕКА: «Нескольких игроков из Шахтера хотел бы видеть в Роме»
© ФК Рома. Паулу Фонсека

Экс-главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека признался, что хотел бы видеть в Риме пару игроков «оранжево-черных».

«Пресса в Италии была заинтересована во всех игроках «Шахтера». Я знаю хорошо футболистов «Шахтера». Большинство из них могло бы играть в лучших европейских чемпионатах.  Сложно рассчитывать, что мы можем пригласить одного-двух игроков «Шахтера».

Но на данный момент мы и не нуждаемся в большом количестве игроков - рассчитываем на тех, кто у нас есть. Посмотрим, появится ли интерес к какому-то игроку «Шахтера». В данный момент клубы хотят платить все меньше и меньше, а с «Шахтером» не так просто договариваться. Но я бы хотел парочку игроков из донецкой команды видеть в «Роме», - сказал Фонсека в программе «Великий футбол».

Отметим, что в разное время интерес «Ромы» приписывали к Тайсону, Тете, Исмаили и Коваленко.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ТК Футбол

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Biwis
      Biwis, 26.04.2020 22:46
    +1
    Коваленко забирай!
    Ссылка
    Biwis
      Biwis, 26.04.2020 22:46
    +1
    Коваленко забирай!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности