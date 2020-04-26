Паулу ФОНСЕКА: «Нескольких игроков из Шахтера хотел бы видеть в Роме»

Экс-главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека признался, что хотел бы видеть в Риме пару игроков «оранжево-черных».

«Пресса в Италии была заинтересована во всех игроках «Шахтера». Я знаю хорошо футболистов «Шахтера». Большинство из них могло бы играть в лучших европейских чемпионатах. Сложно рассчитывать, что мы можем пригласить одного-двух игроков «Шахтера».

Но на данный момент мы и не нуждаемся в большом количестве игроков - рассчитываем на тех, кто у нас есть. Посмотрим, появится ли интерес к какому-то игроку «Шахтера». В данный момент клубы хотят платить все меньше и меньше, а с «Шахтером» не так просто договариваться. Но я бы хотел парочку игроков из донецкой команды видеть в «Роме», - сказал Фонсека в программе «Великий футбол».

Отметим, что в разное время интерес «Ромы» приписывали к Тайсону, Тете, Исмаили и Коваленко.