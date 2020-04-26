Вратарь Динамо мог перейти в Монако, Заря хочет Андриевского

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 25-е апреля.

1. Футбол будет в масках. Бундеслига планирует беспрецедентные меры защиты. Игроков поместят в карантин, а защитные маски будут менять каждые 15 минут.

2. Источник: Шахтер заинтересован в приобретении аргентинского футболиста. Полузащитник Николас Капальдо выступает за аргентинский «Бока Хуниорс».

3. Минус 50%. Игроки и боссы Динамо согласовали понижение зарплат. «Добрать» в финансах футболисты смогут за счет премиальных, если сезон доиграют.

4. Вратарь Динамо Нещерет зимой мог перейти в Монако. «Динамо» не отпустило своего голкипера.

5. Заря хочет подписать Андриевского. Луганский клуб уже пытался вернуть хавбека зимой.

6. Идеальные Карпаты. Топ-команда из воспитанников клуба. Собираем дрим-тим из «академиков» львовского клуба, которые продолжают активную карьеру.

7. Топ-10 игроков, покинувших Динамо в статусе свободных агентов. «Сладкая парочка», опальные Леко и Хачериди, любимец публики Вида и, конечно, Жуниор Мораес.

8. UFC собирается провести турниры уже в мае. Это реально?. Лев Кравцив рассказывает о том, как Дана Уайт пытается обойти закон и пандемию.

9. Вернидуб о чемпионате Беларуси: «Это же класс. Пусть все смотрят, завидуют». Украинский наставник доволен тем, что чемпионат Беларуси продолжается.

10. ФОТО. Чигринский попал в сборную худших партнеров Месси. Британский таблоид The Sun составил нестандартную команду, куда угодил и украинец.