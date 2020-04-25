ФОТО. Чигринский попал в сборную худших партнеров Месси

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Украины Дмитрий Чигринский угодил в сборную худших партнеров Лионеля Месси, с которыми аргентинец когда-либо выступал плечом к плечу.

Такую команду подобрали авторы британского таблоида The Sun.

Выбор Чигринского мотивирован следующим пояснением: «Летом 2009 года Дмитрий Чигринский прибыл в «Барселону» за 20 миллионов фунтов стерлингов, большие деньги в те дни для защитника. Он помог «Шахтеру» выиграть Кубок УЕФА в предыдущем сезоне, убедив Пепа Гвардиолу побороться за косматого украинца. Чигринский изо всех сил пытался выучить испанский язык и не смог выбить Карлеса Пуйоля или Жерара Пике из состава действующего победителя Лиги чемпионов. Он был отправлен обратно в «Шахтер» после 851 минуты за «Барселону», хотя, по слухам, это было против воли Гвардиолы - президент Сандро Роселл, одобривший сделку, был недоволен подписанием».

Напомним, в настоящий момент 33-летний Чигринский продолжает карьеру в греческом клубе АЕК.