ФОТО. Чигринский попал в сборную худших партнеров Месси

Британский таблоид The Sun составил нестандартную команду, куда угодил и украинец

  • 25.04.2020 14:12
  • 389 просмотров
  • 0 комментариев
ФОТО. Чигринский попал в сборную худших партнеров Месси
© The Sun

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Украины Дмитрий Чигринский угодил в сборную худших партнеров Лионеля Месси, с которыми аргентинец когда-либо выступал плечом к плечу.

Такую команду подобрали авторы британского таблоида The Sun.

Выбор Чигринского мотивирован следующим пояснением: «Летом 2009 года Дмитрий Чигринский прибыл в «Барселону» за 20 миллионов фунтов стерлингов, большие деньги в те дни для защитника. Он помог «Шахтеру» выиграть Кубок УЕФА в предыдущем сезоне, убедив Пепа Гвардиолу побороться за косматого украинца. Чигринский изо всех сил пытался выучить испанский язык и не смог выбить Карлеса Пуйоля или Жерара Пике из состава действующего победителя Лиги чемпионов. Он был отправлен обратно в «Шахтер» после 851 минуты за «Барселону», хотя, по слухам, это было против воли Гвардиолы - президент Сандро Роселл, одобривший сделку, был недоволен подписанием».

Напомним, в настоящий момент 33-летний Чигринский продолжает карьеру в греческом клубе АЕК.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — The Sun

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности