Вратарь Динамо Нещерет зимой мог перейти в Монако

В конце декабря прошлого года «Монако» пытался подписать голкипера «Динамо» Руслана Нещерета. Однако договориться стороны так и не смогли.
Представителей «Монако» впечатлила игра Нещерета за «Динамо» U-19 в Юношеской лиге УЕФА.
18-летний голкипер сейчас выступает за молодежный состав «Динамо». В основной команде киевлян он еще не дебютировал.
Ранее Нещерет рассказал о том, как проводит карантин.
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Источник — Футбол 24
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