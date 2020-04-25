Вратарь Динамо Нещерет зимой мог перейти в Монако

В конце декабря прошлого года «Монако» пытался подписать голкипера «Динамо» Руслана Нещерета. Однако договориться стороны так и не смогли.

Представителей «Монако» впечатлила игра Нещерета за «Динамо» U-19 в Юношеской лиге УЕФА.

18-летний голкипер сейчас выступает за молодежный состав «Динамо». В основной команде киевлян он еще не дебютировал.

Ранее Нещерет рассказал о том, как проводит карантин.