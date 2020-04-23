Руслан НЕЩЕРЕТ: «В карантине есть своя польза»

18-летний вратарь киевского «Динамо» Руслан Нещерет проводит карантин дома у родителей в Мукачево. Футболист рассказал о том, как поддерживает форму, и чем занимается в свободное время.

«У меня все в порядке, жив-здоров, карантин вместе со своей девушкой провожу в гостях у родителей. Стараюсь находить позитив в том, что можно провести побольше времени с семьей и с любимым человеком – даже больше, чем во время отпуска. Так что в карантине есть своя польза.

Здесь частный дом, природа, недалеко есть стадион с хорошим полем, куда я прихожу поработать с мячом. Что касается индивидуальных тренировок, мы, вратари, работаем по той же программе, которую дали полевым игрокам. В этот период стараюсь просто не терять форму, а постоянно ее поддерживать. В тренировках мне помогает мой детский тренер, который учил меня когда-то. Вспоминаем детство и добавляем новые упражнения – так и работаем.

Повторюсь, в этот период главное – не потерять форму, необходимо постоянно держать себя в тонусе. А когда вернемся в привычный тренировочный процесс, думаю, за неделю наберем необходимые кондиции и восстановим все вратарские навыки, потому что сейчас чисто вратарской работы у меня очень мало – в основном, только базовые упражнения. В Киев планирую вернуться ближе к окончанию карантина, когда тренеры сообщат, что команда приступает к привычной работе. Думаю, возможность уехать будет.

Пока же регулярно поддерживаем связь с тренерами, постоянно созваниваемся с Михаилом Михайловым, да и с ребятами из команды тоже. Михаил Леонидович спрашивает, как у нас дела, интересуется тем, как занимаемся, говорит, что нужно запастись терпением и переждать этот период, главное – не терять форму и продолжать работать.

Что касается свободного времени, бывает, по вечерам с ребятами играем в Counter-Strike, иногда катаюсь на велосипеде, а больше ничего интересного, поскольку большую часть времени сижу дома. Рыбалку не люблю, фильмов смотрю мало, к чтению также не очень склонен. Творческие занятия вроде рисования или игры на музыкальных инструментах – тоже не мое, с детства не любил подобное.

Единственное, здесь есть две собаки породы акита-ину, как в фильме «Хатико», они живут в специальном вольере на улице – ими занимается дядя. Хотя я тоже иногда выхожу с ними погулять», — отметил Нещерет.