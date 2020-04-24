Футбол будет в масках. Бундеслига планирует беспрецедентные меры защиты

Игроков поместят в карантин, а защитные маски будут менять каждые 15 минут

  • 24.04.2020 22:59
  • 223 просмотра
  • 3 комментария
Футбол будет в масках. Бундеслига планирует беспрецедентные меры защиты
© Twitter

Бундеслига планирует принять специальные защитные меры, если футбольный сезон в Германии будет возобновлен.

Скорее всего, все футболисты, тренеры и обслуживающий персонал будут помещены в карантинный лагерь в большом отеле.

Кроме того, игрокам и арбитрам придется надевать на матчи специальные защитные маски с высокой степенью защиты.

Маски не должны соскальзывать во время игры, иначе игру придется остановить. Футболистам нельзя будет трогать лицо по ходу матча. Кроме того, защитные средства они будут менять каждые 15 минут, а совместные празднования забитых голов будут запрещены.

Чемпионат Германии планируют возобновить 9 мая, если добро даст правительство страны.

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Источник — Der Spiegel

(2 голоса)

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Комментарии
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 24.04.2020 23:16
    +1
    Судьи должны бегать с презервативами на голове. И каждые 15 минут из брандспойтов поливать игроков
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 24.04.2020 23:16
    0
    Давайте уже в скафандрах и на звездолетах.
    Ссылка
    LeMishoK
      LeMishoK, 24.04.2020 23:13
    +1
    Бред какой-то, лучше уж вообще не проводить матчи, чем так.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 24.04.2020 23:16
    +1
    Судьи должны бегать с презервативами на голове. И каждые 15 минут из брандспойтов поливать игроков
    Ссылка
    LeMishoK
      LeMishoK, 24.04.2020 23:13
    +1
    Бред какой-то, лучше уж вообще не проводить матчи, чем так.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 24.04.2020 23:16
    0
    Давайте уже в скафандрах и на звездолетах.
    Ссылка
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