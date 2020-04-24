Футбол будет в масках. Бундеслига планирует беспрецедентные меры защиты

Бундеслига планирует принять специальные защитные меры, если футбольный сезон в Германии будет возобновлен.

Скорее всего, все футболисты, тренеры и обслуживающий персонал будут помещены в карантинный лагерь в большом отеле.

Кроме того, игрокам и арбитрам придется надевать на матчи специальные защитные маски с высокой степенью защиты.

Маски не должны соскальзывать во время игры, иначе игру придется остановить. Футболистам нельзя будет трогать лицо по ходу матча. Кроме того, защитные средства они будут менять каждые 15 минут, а совместные празднования забитых голов будут запрещены.

Чемпионат Германии планируют возобновить 9 мая, если добро даст правительство страны.