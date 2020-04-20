Символично. Бундеслига может возобновить прерванный сезон уже 9 мая

Кристиан Зайферт сообщил хорошие новости для немецкого чемпионата

  • 20.04.2020 22:26
  • 399 просмотров
  • 5 комментариев
Символично. Бундеслига может возобновить прерванный сезон уже 9 мая
© Бундеслига. Кристиан Зайферт

Директор Немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт рассказал, что Бундеслига может возобновить прерванный сезон уже 9 мая:

«У нас есть много позитивных сигналов. Это откроет лигам большие перспективы. Медики разработали протокол проведения командных тренировок и матчей. Надо учитывать не только что происходит на поле, но и рядом с ним. Это риск, но клубы возьмут на себя ответственность.

Матчи будут проводиться без зрителей. Это не очень хорошо. Но с точки зрения финансов, это единственный верный вариант для Бундеслиги. Так нам удастся сохранить в строю многие клубы. 21 апреля мы проведем заседание Президиума, а 23 апреля обсудим ситуацию с клубами».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Bild

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 21.04.2020 00:17
    0
    Символично
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 20.04.2020 23:57
    0
    Оптимистический настрой!
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 20.04.2020 23:13
    -2
    salamanka1982, 20.04.2020 22:54
    Идиоты! В мире эпидемия страшная, а они в футбольчик играть собираются. Немцы. Что с них взять. Позор. В этом году вообще никаких массовых мироприятий не должно быть. Только в феврале 2021 можно по чуть выходить на матчи со зрителями
    Если не изобретут вакцин и все будут планомерно болеть, то футбольный сезон можно будет продолжить только где-то в 2028-2030-х годах.
    Ссылка
    salamanka1982
      salamanka1982, 20.04.2020 22:54
    -3
    Идиоты! В мире эпидемия страшная, а они в футбольчик играть собираются. Немцы. Что с них взять. Позор. В этом году вообще никаких массовых мироприятий не должно быть. Только в феврале 2021 можно по чуть выходить на матчи со зрителями
    Ссылка
    Alex___Romanov
    online
      Alex___Romanov, 20.04.2020 22:40
    0
    В день поражения
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 21.04.2020 00:17
    0
    Символично
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 20.04.2020 23:57
    0
    Оптимистический настрой!
    Ссылка
    Alex___Romanov
    online
      Alex___Romanov, 20.04.2020 22:40
    0
    В день поражения
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности