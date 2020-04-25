Идеальные Карпаты. Топ-команда из воспитанников клуба

Как бы не двигался вперед футбол, гонясь за общемировой тенденцией к глобализации, но для большинства преданных болельщиков одной команды нет ничего приятнее, чем видеть в ее составе как можно больше воспитанников клубной академии. Когда в современных реалиях таковых в стартовом составе оказывается четыре или пять – это уже отлично, но мы решили представить идеальную ситуацию, когда основу коллектива составляют исключительно местные воспитанники.

Для болельщиков «Карпат» подобная тема должна казаться особенно близкой, потому как за последние годы клуб откровенно утомил своих фанатов постоянными метаниями из стороны в сторону. Во Львове часто меняется менеджмент, а вместе с ним и вектор развития – от массовых приглашений в команду заезжих варягов до полного кредита доверия местной молодежи. Не стоит лишний раз говорить, как все это сказывается на конечном результате – «Карпаты» ныне последние в УПЛ…

Но какое место занимала бы представленная нами топ-команда «зелено-белых» из числа собственных воспитанников?

Вратарь – Богдан ШУСТ

Шуст родился в Судовой Вишне Львовской области, а в школу «Карпат» попал в 15 лет. К играм за первую команду «зелено-белых» начал привлекаться с 2004 года, а в сезоне-2005/06 стал основным стражем ворот. Звездный час для Богдана Шуста настал в матче 1/8 финала Кубка Украины того сезона, когда «Карпаты» сенсационно на своем поле выбили из розыгрыша «Шахтер» (1:0), а их кипер выдал фантастический матч. «Горняки» ответили почти незамедлительно – уже в январе 2006 года перспективный вратарь перебрался в их ряды. Увы, построить карьеру в «Шахтере» Шусту не удалось. Именно он стоял в воротах дончан в приснопамятном ответном матче против «Севильи» в 1/8 Кубка УЕФА-2006/07, когда Андрес Палоп на последних секундах забил головой, чем спас испанцев от вылета, а затем те выбили «горняков» в компенсированное время. Та игра стала одной из наиболее трагичных в спортивной истории «Шахтера», а карьера Шуста после того как-то покатилась вниз…

Ныне Шусту 34 года. Минувшим летом он покинул «Ворсклу» и принял предложение «Ингульца», с которым старается решить поставленную задачу по выходу в УПЛ.

Правый защитник – Андрей МАРКОВИЧ

Уроженец села Мельнич Жидачовского района Львовской области Андрей Маркович в систему «Карпат» пришел в 13-летнем возрасте и постепенно дорос до игрока первой команды. Дебютировал за «зелено-белых» в апреле 2016 года в матче УПЛ против «Александрии» (2:2), однако всего провел за первую команду только 6 поединков. Не сумев выиграть конкуренцию у Дениса Мирошниченко, Маркович несколько лет скитался по арендам, прежде чем покинул клуб окончательно минувшим летом.

Ныне Марковичу всего 24 года, и он однозначно не сказал своего последнего слова в украинском футболе. Впрочем, сейчас Андрей играет за рубежом – в Эстонии за «Нымме Калью», где имеет статус ключевого футболиста команды.

Центральный защитник – Иван ЛОБАЙ

Футболом Иван Лобай начинал заниматься в родном Червонограде, после чего решил поехать попытать счастья в областной центр, благодаря чему и оказался в академии «Карпат». Лобай сумел своей работой заслужить уважение наставника юношеской команды «зелено-белых», а ныне главного тренера загребского «Динамо» Игора Йовичевича, который после перехода на работу коучем первой команды «Карпат» перетянул туда и Ивана. В УПЛ Лобай дебютировал в 17 лет, а всего за львовян провел 56 официальных поединков. После прихода в «Карпаты» Дарио Друди, оказался не нужен родному клубу, будучи отпущенным на правах свободного агента в «Рух».

Ныне Ивану Лобаю 23 года, и с минувшего лета он, как и Андрей Маркович, выступает в Эстонии за «Нымме Калью», являясь игроком обоймы первой команды.

Центральный защитник – Олег ВЕРЕМИЕНКО

Олег Веремиенко является уроженцем Львова, а потому неудивительно, что футбольный путь привел его в академию «Карпат». В 2019 году именно Веремиенко был призван заменить в составе сборной Украины U-20 травмированного Виталия Миколенко перед отъездом команды на чемпионат мира в Польшу, который стал триумфальным для подопечных Петракова. Однако на мировом первенстве не провел ни одного матча, оставаясь в запасе. Впрочем, этот успех положительно сказался на карьере Олега, и в октябре минувшего года Роман Санжар дал Веремиенко дебютировать за «Карпаты» в УПЛ, причем сразу в матче против «Динамо», в котором львовянам удалось отстоять в Киеве неожиданную ничью (1:1).

С тех пор на счету 21-летнего Веремиенко 6 матчей за «Карпаты», и этот защитник однозначно имеет неплохие перспективы в первой команде, если там вновь не будут происходить необъяснимые перестановки и смены курсов развития.

Левый защитник – Василий КРАВЕЦ

Василий Кравец родился во Львове, и в 13 лет оказался в академии «Карпат». Там ему сперва удалось дорасти до лидера команды U-19, а затем в 17 лет дебютировать за первую команду в матче УПЛ против «Черноморца» (2:0). Всего в зелено-белой футболке Кравец успел провести 35 официальных матчей, прежде чем был отправлен в аренду в испанский «Луго». Впоследствии контракт Василия за 2,5 миллиона евро выкупил представитель Ла Лиги «Леганес», однако закрепиться в этой команде молодому Кравцу не удалось.

Ныне Василию Кравцу лишь 22 года. Он на правах аренды выступает за «Луго», и имеет опыт приглашений от Андрея Шевченко в национальную команду. Что правда, дебютировать за «сине-желтых» молодому фулбеку пока так и не удается.

Опорный полузащитник – Амбросий ЧАЧУА

Родившись в Ровно, Амбросий Чачуа начал заниматься футболом в школе «Вереса», но в 15 лет перебрался в академию «Карпат». Через игры за юношеский и молодежный составы Амбросию удалось пробиться в первую команду, где в ноябре 2013 года он дебютировал в УПЛ в матче против «Черноморца» (1:1). С тех пор провел за «зелено-белых» 96 матчей во всех турнирах, отличившись 8 голами и 2 ассистами, прежде чем Дарио Друди перестал доверять Чачуа, и тот отправился в казахстанский «Акжайык», куда его позвал Сергей Зайцев.

Ныне Чачуа 26 лет. Минувшим летом он вернулся в Украину, подписав контракт с «Волынью», с которой теперь старается решить задачу по выходу в Премьер-лигу.

Центральный полузащитник – Дмитрий КЛЕЦ

Как и Амбросий Чачуа, Дмитрий Клец родился в Ровно и начинал путь в футболе в школе «Вереса». Но уже в 14 лет парень перебрался во Львов, где постепенно дорос до игрока первой команды. На профессиональном уровне Клец за «Карпаты» дебютировал 1 марта 2015 года при Игоре Йовичевиче, который доверил 18-летнему на тот момент полузащитнику место на поле в выездном поединке УПЛ против донецкого «Металлурга» (1:1).

Ныне 24-летний Дмитрий Клец является капитаном «Карпат», а на его счету более сотни сыгранных официальных матчей в зелено-белой футболке.

Правый полузащитник – Марьян ШВЕД

Марьян Швед, родившийся в Николаеве Львовской области, является, пожалуй, одним из наиболее талантливых воспитанников академии «Карпат» последних лет. Как и многие молодые футболисты «зелено-белых» тех времен, Швед дебютировал за первую команду львовского клуба, когда ее возглавлял Игор Йовичевич. Дебютной на профессиональном уровне и в УПЛ для Марьяна, как и для Клеца, стала игра против донецкого «Металлурга», которая состоялась 1 марта 2015 года. Уже в августе того же года «Карпаты» предпочли продать Шведа в «Севилью» за 1 миллион евро, но карьера в Испании у хавбека не заладилась, и спустя два сезона он вернулся во Львов. Однако провел за «зелено-белых» еще лишь два сезона, прежде чем вновь оказался проданным за рубеж.

Ныне Шведу 22 года, и он является игроком шотландского «Селтика», где совершенно не имеет игровой практики, из-за чего в тамошней прессе периодически появляются слухи о скором отъезде Марьяна из Глазго.

Левый полузащитник – Владимир КОСТЕВИЧ

За первую команду «Карпат» Владимир Костевич, родившийся в селе Деревня Жолковского района Львовской области, дебютировал в 19 лет. Тогдашний наставник «зелено-белых» Павел Кучеров выпустил Костевича на игру УПЛ против «Черноморца» (2:2) на позицию левого полузащитника. Номинально в этой роли Костевич во время своей карьеры играет крайне редко, в основном закрывая более «родную» для себя позицию левого фулбека. Всего за «Карпаты» Костевич провел 93 матча во всех турнирах, прежде чем был продан в Польшу в январе 2017 года за скромные 300 тысяч евро.

Ныне Костевичу 27 лет, и он продолжает выступать за «Лех», являясь одним из ключевых игроков команды, представляющей Познань.

Нападающий – Даниил СИКАН

Родившись в Житомире, Даниил Сикан первые шаги в футболе начинал делать в местном «Полесье», но довольно быстро переехал в академию «Карпат». По юношам демонстрировал отменную результативность и степень готовности к футболу серьезного уровня. В УПЛ за «Карпаты» дебютировал 12 августа 2018 года, когда тренерский дуэт «зелено-белых» Бойчишин – Друди (хотя, по слухам, роль тренера исполнял именно аргентинец, просто не имевший соответствующей лицензии) выпустил молодого форварда в концовке матча против «Зари» (0:1). Однако тот матч так и остался для Сикана единственным за первую команду «Карпат». В январе 2019 года львовский клуб продал Даниила за 150 тысяч евро «Шахтеру».

Ныне Сикану 19 лет, и он активно старается пробиться в основу «горняков», хотя в текущем сезоне УПЛ провел лишь 4 матча.

Нападающий – Алексей ГУЦУЛЯК

Алексей Гуцуляк родился в Красилове Хмельницкой области, но первые шаги в серьезный футбол начинал делать именно во Львове. В 15-летнем возрасте Гуцуляка хотели переманить к себе скауты «Шахтера», но тот послушал советы тренеров «Карпат», и остался во Львове. Как и многие таланты академии «зелено-белых» последних лет, дебютировал за первую команду «Карпат» при Игоре Йовичевиче. Если точнее, то как и Клец со Шведом – в матче против донецкого «Металлурга», который состоялся 1 марта 2015 года. С тех пор и до лета 2016 года играл за львовян, но затем на полгода был арендован «Вильярреалом». В Испании Гуцуляку задержаться не удалось, и он вернулся во Львов, где продолжал играть до конца первой части текущего розыгрыша УПЛ.

Ныне Гуцуляку, который способен сыграть и на левом фланге обороны, 22 года. В январе он перешел в «Десну», которой этот трансфер, по неофициальной информации, обошелся в 300 тысяч евро.

Как видим, топ-состав у «Карпат» из числа клубных воспитанников получился достаточно молодым. За исключением опытного Шуста, у большинства игроков впереди еще не один сезон, а некоторые из них, как, например, Сикан, Гуцуляк и Швед, могут вырасти в игроков очень высокого уровня. В «запасе» этой команды оказалось также немало достойных исполнителей – вратарь Юрий Панькив, защитник Орест Лебеденко, полузащитники Юрий Габовда, Тарас Завийский, Назар Вербный, Андрей Якымив и другие. Безусловно, некоторые позиции в этом коллективе номинально являются чуть более сильными за счет индивидуальных качеств тех или иных игроков, но в целом такие «Карпаты» выглядят очень сбалансировано и однозначно были бы конкурентоспособны в нынешней УПЛ, где, вероятно, добились куда большего, нежели нынешний состав «зелено-белых»…

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Алексей СЛИВЧЕНКО