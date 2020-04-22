Идеальный Металлург Запорожье. Топ-команда из воспитанников клуба

В 2016 году Запорожье лишилось своего единственного профессионального футбольного клуба – «Металлург» из-за отказа собственников продолжать финансирование канул в Лету. На его месте спустя несколько месяцев за счет усилий энтузиастов возник клуб «Россо-Неро», который со временем был переименован в «Металлург». Однако и этот коллектив продержался недолго, прекратив существование в июне 2018 года.

Ныне Запорожье в профессиональном футболе Украины представляет муниципальный футбольный клуб «Металлург», выступающий в Первой лиге. Однако это далеко не тот славный «Металлург», история которого велась с 1935 года… Воспитанниками академии того клуба являлись многие легендарные и просто известные широкой футбольной общественности Украины личности. Некоторые из них и поныне продолжают активную карьеру, дав нам повод собрать из их числа своеобразную дрим-тим.

Вратарь – Максим КОВАЛЬ

Уроженец Запорожья Максим Коваль в футбол начинал играть в родном «Металлурге». По юношам он сперва играл на позиции нападающего, однако довольно быстро тренеры переквалифицировали Макса в голкиперы. В «Металлурге» Коваль начал очень ярко – уже в 16 лет дебютировал в Премьер-лиге, сыграв в стартовых своих поединках за команду против «Динамо» и «Шахтера», и отразив в каждом из этих матчей по одному пенальти. Неудивительно, что уже в июле 2010 года «Динамо» выкупило контракт Коваля у «Металлурга» за 3,1 миллиона евро. За «бело-синих» провел 107 поединков, из которых 27 – в рамках еврокубков. Увы, затем карьера Коваля в столичной команде покатилась по наклонной, и после ряда аренд, он насовсем покинул расположение «Динамо».

Ныне Ковалю 27 лет, и он выступает за «Аль-Фатех» из Саудовской Аравии.

Правый защитник – Валерий ЛУЧКЕВИЧ

Так случилось, что Валерий Лучкевич поиграл только за юношей запорожского «Металлурга», а затем отказался продлевать сотрудничество с клубом и перешел в «Днепр», где и дебютировал на профессиональном уровне. За «днепрян» провел 68 поединков и, возможно, продолжал бы играть дальше, если бы с клубом все было в порядке. Но случилось как случилось, и в январе 2017-го «Днепр» продал Лучкевича в «Стандард». Впрочем, в Бельгии Валерию так и не удалось стать своим. Как следствие, в начале 2019 года он вернулся в Украину.

Ныне Лучкевичу 24 года, и он выступает за «Александрию», проведя 21 матч (3 результативные передачи) в текущем розыгрыше УПЛ.

Центральный защитник – Сергей КРИВЦОВ

Сергей Кривцов, как и подавляющее большинство игроков в этой дрим-тим, родился в Запорожье, и первые шаги в футболе делал как раз в академии «Металлурга». В Премьер-лиге дебютировал уже в 17 лет, а спустя два сезона за нераскрытую для общественности сумму перебрался в ряды «Шахтера». В стане «горняков» поначалу не выдерживал серьезную конкуренцию, но со временем стал все больше и больше привлекаться к играм за первую команду. В последние два сезона Кривцов – ключевой игрок обороны «Шахтера», а также регулярно привлекается к выступлениям за национальную сборную Украины.

Ныне Кривцову 29 лет, и летом игрок отпразднует 10 годовщину своего пребывания в «Шахтере».

Центральный защитник – Виталий ВЕРНИДУБ

Родившись в 1987 году в Запорожье, Виталий Вернидуб играть в футбол начинал в академии «Металлурга». В Премьер-лиге дебютировал за «Кривбасс», куда запорожский клуб отдавал Вернидуба в аренду на вторую часть сезона-2006/07. После этого четыре года отыграл за «Металлург» в Премьер-лиге, и полсезона провел за команду в Первой лиге. В начале 2012 года Виталий Вернидуб перешел в «Зарю», которую на тот момент уже возглавлял его отец Юрий Вернидуб. С лета 2015 по лето 2018 года играл в Азербайджане за «Габалу», став двукратным финалистом тамошнего кубка страны и двукратным серебряным призером чемпионата.

Ныне Вернидубу 32 года, и он является игроком луганской «Зари», вернувшись в клуб в 2018 году на правах свободного агента.

Левый защитник – Эдуард СОБОЛЬ

Эдуард Соболь родился в Вольнянске Запорожской области, но первые шаги в футболе начинал делать в академии «Металлурга». В УПЛ дебютировал в 16 лет, и довольно быстро привлек к себе внимание скаутов и селекционеров. Неудивительно, что уже в начале 2013 года 17-летний на тот момент Соболь перешел в «Шахтер». Однако закрепиться в рядах «горняков» Эдуарду никак не удается. По этой причине Соболь, хоть и успел завоевать два чемпионских титула в УПЛ, но преимущественно играет в арендах, успев сменить донецкий «Металлург», «Металлист», «Зарю», пражскую «Славию» и «Яблонец».

Ныне Соболю 25 лет, и он выступает в «Брюгге» на правах очередной аренды, срок действия которой рассчитан до конца сезона. Что правда, бельгийский клуб имеет опцию на выкуп Соболя за 4 миллиона евро, которой намеревался воспользоваться, как минимум согласно слухов, попадавших в прессу до коронакризиса.

Центральный полузащитник – Сергей СИДОРЧУК

Сергей Сидорчук является уроженцем Запорожья и воспитанником местного «Металлурга». За эту команду провел 70 матчей, а в УПЛ дебютировал в августе 2009-го в 18-летнем возрасте. В начале 2013 года Сидорчука подписало «Динамо», в котором спустя два сезона Сергей дорос до одного из игроков основного состава. С тех пор выступает за «бело-синих», а также достаточно регулярно получает приглашения в национальную сборную Украины. Летом минувшего года был очень близок к переходу в турецкий «Бешикташ».

Ныне Сидорчуку 28 лет, и он является капитаном «Динамо».

Центральный полузащитник – Тарас СТЕПАНЕНКО

Появившись на свет в поселке городского типа Великая Новоселовка Донецкой области, Тарас Степаненко постигать азы футбола начал именно в Запорожье, но в рядах местного «Торпедо». Что правда, уже в 16 лет перешел в академию «Металлурга», где и продолжил свое развитие. В Премьер-лиге дебютировал в марте 2007 года, будучи 17-летним парнем и выйдя в основе на игру против «Динамо» (1:3). Спустя три с небольшим года вместе с Сергеем Кривцовым перебрался в «Шахтер», где со временем превратился в одного из ключевых футболистов команды, а также игрока основы национальной сборной Украины. Зимой 2018 года Тарас Степаненко был близок к переходу в «Кристал Пэлас», который готов был заплатить за хавбека 9 миллионов евро, но из-за цейтнота во времени перед закрытием трансферного окна в Англии сделка не состоялась.

Ныне Степаненко 30 лет, он выступает за «Шахтер» и является самым дорогим на сегодня воспитанником академии запорожского «Металлурга» по оценкам портала Transfermarkt – 8 миллионов евро.

Правый полузащитник – Андрей БЛИЗНИЧЕНКО

Андрей Близниченко родился в городе Новоград-Волынский Житомирской области, но в 13-летнем возрасте переехал в академию запорожского «Металлурга», где на протяжении четырех лет выступал за юношеские команды. Не достигнув согласия с руководством клуба по профессиональному контракту, Близниченко покинул «Металлург», и с 2012 года начал выступать за «Днепр». Как и Лучкевич, возможно, продолжал бы выступать за команду, но в январе 2017-го интерес к Близниченко проявил турецкий «Карабюкспор», заплативший «Днепру» 300 тысяч евро за трансфер. Впоследствии стало известно, что эти деньги помогли «днепрянам» организовать проведение зимнего сбора. Летом 2018 года покинул турецкий клуб, после чего полгода пребывал в поисках новой команды.

Ныне Близниченко 25 лет, и он выступает в Молдове за «Шериф», став чемпионом страны по итогам минувшего сезона.

Левый полузащитник – Андрей ЦУРИКОВ

Являясь уроженцем Запорожья, Андрей Цуриков начал свою карьеру в футболе с академии «Металлурга». С 2009 по 2012 год провел за команду 63 матча, после чего был продан в киевское «Динамо», в рядах которого сыграл лишь 8 поединков. В столичном клубе пробыл на контракте четыре с половиной года, будучи отдаваемым в аренду запорожскому «Металлургу», «Говерле», греческому «Левадиакосу» и «Александрии». Впоследствии перешел свободным агентом в команду Владимира Шарана, а оттуда – в чешский «Яблонец» летом минувшего года.

Ныне Цурикову 27 лет, и он с января является игроком «Днепра-1».

Атакующий центральный полузащитник – Владимир АРЖАНОВ

Главный ветеран нашей команды, который родился в Запорожье в ноябре 1985 года и, как и многие местные мальчишки, начинал играть в футбол в академии «Металлурга». За родную команду провел 110 матчей в период с 2002 по 2010 годы, а затем перешел в киевский «Арсенал». После этого Аржанова знатно поносило по городам и весям, в том числе забрел он и в чемпионат Казахстана, где провел четыре года в рядах «Атырау» и «Кайсара». В феврале минувшего года вернулся в Украину, заключив соглашение с «Черноморцем».

Ныне Аржанову 34 года, и с января он пребывает в статусе свободного агента.

Нападающий – Алексей ЩЕБЕТУН

Родившись в Запорожье, и начав путь в футболе с академии местного «Металлурга», Алексей Щебетун довольно быстро попал «на карандаш» скаутам «Динамо», вследствие чего переехал в академию киевского клуба в возрасте 15 лет. Пройдя все возраста в юношеской команде «Динамо», Щебетун был отдан в аренду каменской «Стали», но не сумев себя проявить, вскоре был отпущен свободным агентом в белорусский «Луч». С тех пор его карьера пошла по ниспадающей…

Ныне Щебетуну 22 года, и он является единственным из игроков в нашем списке, кто вернулся в родное Запорожье, и помогает муниципальной команде с одноименным названием в Первой лиге, хотя и без явных успехов – лишь 2 гола в 13 матчах.

P.S. Как видите, у нас получилась весьма несбалансированная команда с явным креном на оборону. По крайней мере, именно в этой линии собраны наиболее успешные и мастеровитые воспитанники запорожского «Металлурга», продолжающие к настоящему времени свою карьеру. А ведь вне «дрим-тим» остались Олег Данченко («Рубин»), Валериане Гвилия («Легия»), Алексей Шевченко («Шахтер»), Даниил Игнатенко («Мариуполь»), Никита Татарков («Львов»), Валерий Юрчук («Днепр-1»), Андрей Нестеров («Мезекевешд»), Евгений Опанасенко («Ворскла») и некоторые другие футболисты оборонительной направленности. В атаке же нам пришлось использовать опции универсальности Цурикова, а также прибегать к услугам возрастного Аржанова и не реализовавшего свой потенциал Щебетуна…

Алексей СЛИВЧЕНКО