Топ-10 игроков, покинувших Динамо в статусе свободных агентов

Футболисты, приходящие в клубы в статусе свободных агентов, очень часто являются самым востребованным товаром. Особенно на украинском рынке, так как выкупать их права, платить за трансфер другим клубам не нужно. Но вот футболисты, покидающие свои клубы в этом же статусе – это отдельный разговор, ведь очень часто клубное руководство пыталось всеми правдами и неправдами удержать игрока, за которого были уплачены хорошие деньги, да и зарплата была немаленькая, но тот во что бы то ни стало навострил лыжи на выход.

Сегодня мы вспомним самых известных игроков киевского «Динамо», покидавших столичный клуб по разным причинам в статусе свободных агентов.

10. Тарас Михалик

Годы карьеры: 2006-2013

Куда ушел: «Локомотив»

Настоящий универсальный солдат. Начинал как нападающий. В своем первом профессиональном клубе – «Закарпатье» - мог сыграть и плеймейкера, и правого полузащитника. Первый гол в элитном дивизионе Украины забил в ворота своей будущей команды – киевского «Динамо».

В столицу Украины перебрался в 2006 году по приглашению Анатолия Демьяненко. Наставник киевлян переквалифицировал Тараса в опорного полузащитника. Наиболее памятный его матч за «Динамо» - в Суперкубке-2008 против «Шахтера», в котором он забил два мяча. С приходом в команду Семина Михалик снова поменял амплуа, став центральным защитником. В сезоне 2012/2013 Михалик потерял место в основе «Динамо». 14 июня 2013 года ему был предоставлен статус свободного агента. Карьеру продолжил в России, подписав контракт с «Локомотивом», за который выступал до 2019-го года.

9. Дьемерси Мбокани

Годы карьеры: 2013-2018

Куда ушел: «Антверпен»

Форвард с отменным набором игровых качеств, но с очень непростым характером. В «Динамо» пришел из бельгийского «Андерлехта», уже сформированным футболистом. Быстрый, мощный форвард таранного типа, отлично играющий головой. На него в Киеве собирались делать ставку. Об этом лишний раз свидетельствует и контракт на четыре года. Но уже в августе 2015-го был отдан киевским клубом в аренду в английский «Норвич», после чего последовала аренда в «Халл Сити».

В 2017-м вернулся в «Динамо» и вроде бы взялся за голову. В одном из матчей – против «Шахтера» - забил победный мяч в ворота Пятова. Однако по окончании сезона покинул столицу Украины. «Мбокани нам был не нужен с его отношением к команде. Он хотел играть во всех матчах и только дома» - это слова президента «Динамо» Игоря Суркиса. Сообщалось, что конголезец может продолжить карьеру в «Шахтере», но он вернулся в Бельгию – в «Антверпен».

8. Александр Алиев

Годы карьеры: 2005–2010, 2011–2013

Куда ушел: «Анжи»

В январе 2014-го Александр Алиев подписал контракт с махачкалинским «Анжи». Срок соглашения – два с половиной года. В российский клуб экс-лидер «Динамо» перешел на правах аренды. Так завершилась богатая и неоднозначная карьера талантливого полузащитника в «Динамо».

Александр – один из самых харизматичных и узнаваемых (наряду с Милевским) воспитанников ставшей знаменитой динамовской академии Павла Яковенко. К первой команде «Динамо» шел долго, через тернии и Сабо. Играл на позиции плеймейкера, был мастером исполнения стандартов, так как обладал очень сильным ударом. В 2010-м перешел в московский «Локомотив», но спустя год снова вернулся в «Динамо», подписав трехлетний контракт. Но со второй попытки завоевать место в основе «Динамо» не смог. Был отдан в аренду в «Днепр», но и там не срослось. В декабре 2013-го был отпущен «Динамо» на вольные хлеба.

7. Евгений Макаренко

Годы карьеры: 2010–2017

Куда ушел: «Кортрейк»

Воспитанник «Динамо». В структуре киевского клуба прошел путь от детских коллективов до основы первой команды. Начинал нападающим. Чуть позже был переведен на левый фланг полузащиты. Мог сыграть и на позиции атакующего полузащитника. К основе «Динамо» Евгения подпускали постепенно. Он долго не мог закрепиться, поэтому откликнулся на предложение «Говерлы», куда ушел в аренду. В ужгородском коллективе окреп, стал лидером команды. Вернувшись в «Динамо», наконец-то смог пробиться в основной состав, где его использовали на левой фланге обороны. В одном из матчей получил серьезную травму, долго лечился. «Динамо» предложило ему новый контракт, но с существенным уменьшением жалования. От такого предложения Макаренко отказался. Карьеру продолжил в бельгийском «Кортрейке».

6. Мигел Велозу

Годы карьеры: 2012–2016

Куда ушел: «Дженоа»

Переходил в киевский клуб в статусе звезды, основного игрока «Дженоа» и игрока сборной Португалии. Соответствующей была и цена, которую киевляне заплатили за Мигела – порядка десяти миллионов евро. В «Динамо» заиграл сразу. Использовался чаще всего в центре поля, хотя мог сыграть и в защите. Отличался прекрасным видение поля, умением вести игру и хорошим дальним ударом. Мог бы еще послужить «Динамо», но очень хотел вернуться на Запад, поэтому не стал продлевать соглашение с «бело-голубыми». Хотя, по словам президента «Динамо» Суркиса, «не продлевать соглашение с Велозу было решением тренерского штаба Реброва».

5. Евгений Хачериди

Годы карьеры: 2007-2018

Куда ушел: ПАОК

Бог дал ему практически все, что нужно классному футболисту: отличную антропометрию, хорошую скорость и физику, бойцовские качества. Но, дав так много, Творец наверняка решил все это хорошее уравновесить «ложкой дегтя» - взрывоопасным характером, излишней эмоциональностью. Что в раннем возрасте, что в «позднем» Хачериди постоянно страдал от своей неуравновешенности. Он мог бы стать одним из лучших защитников Европы, но как-то по чуть-чуть проворонил свой шанс. На пике карьеры в «Динамо» имел предложения от европейских грандов. Да и «Шахтер» хотел его ангажировать. Но в итоге оказался в греческом ПАОКе, перед этим отказавшись от продления контракта с «Динамо», из-за чего долгое время был в опале и у динамовского тренера, и у руководства клуба.

4. Артем Милевский

Годы карьеры: 2002–2013

Куда ушел: «Газиантепспор»

Еще один птенец Павла Яковенко. Наверное, самый талантливый воспитанник динамовской академии. В лучшие годы – незаменимый игрок атаки «Динамо» и сборной Украины. Отличался отменной техникой и феноменальной игрой корпусом. Если бы ему еще и скорость – был бы вторым Шевченко. Но, наряду со спортивными добродетелями, отличался незаурядным умением нарушать спортивный режим. Его не единожды пытались перевоспитать, отправляли в дубль, но тщетно. В 28 лет, в расцвете сил, он ушел из «Динамо». 5 сентября 2013 года официальный сайт киевского клуба сообщил, что «ФК «Динамо» (Киев) сообщает об увольнении спортсмена-профессионала Артема Милевского в связи с окончанием срока действия контракта».

3. Йерко Леко

Годы карьеры: 2002–2006

Куда ушел: «Монако»

Полузащитника загребского «Динамо» хотели видеть в своих рядах оба гранда украинского футбола – «Динамо» и «Шахтер». Дончане были готовы заплатить хорватскому клубу немного больше, чем киевляне, но сам Йерко выбрал Киев. В составе «бело-голубых» Леко занял место в центре поля. Хорват в лучших матчах за «Динамо» буквально выжигал центр поля. Цепкий, жесткий, выносливый полузащитник, с хорошим ударом и отличной игрой на «втором этаже». Его хотел купить миланский «Интер», предлагая «Динамо» восемь миллионов евро, но киевляне не отпустили хорвата.

Однако Леко не захотел продлевать контракт с «бело-синими». Из-за этого демарша Леко полгода мариновали в дубле, он был лишен игровой практики, но решения своего все равно не изменил. По окончании срока соглашения с «Динамо» Леко перешел в «Монако».

2. Домагой Вида

Годы карьеры: 2013–2017

Куда ушел: «Бешикташ»

Один из системообразующих футболистов «Динамо» «позднего» Блохина и «всего» Реброва. Отличался хорошей работоспособностью, умением сделать первую передачу и отличной игрой в воздухе. Его связка в центре обороны с Хачериди была в свое время лучшей в чемпионате Украины. Забивал нечасто, но часто – в ворота «Шахтера», причем победные голы. Как правило, Домагой отличался после ударов головой.

Виду очень любили и ценили не только тренеры и руководители «Динамо», но и болельщики столичной команды. Все хотели, чтобы хорват продлил соглашение с клубом, но «Бешикташ» сделал Виде такое предложение, от которого он не смог отказаться. По сообщением турецких СМИ, стамбульский клуб пообещал хорвату три миллиона евро в год. Вида был готов остаться в «Динамо», если бы киевляне платили ему столько же. Но Суркис отказался. И 27 декабря 2017 года Вида был представлен в качестве игрока «Бешикташа».

1. Жуниор Мораес

Годы карьеры: 2015–2018

Куда ушел: «Шахтер»

В Украине обрел известность, защищая цвета донецкого «Металлурга». В 2015-м перешел в «Динамо», хотя якобы имел предложение и от «горняков». С киевским клубом подписал трехлетнее соглашение. Поначалу не был игроком основы – скорее игроком ротации. Но постепенно завоевал место в стартовом составе «бело-синих». За три года забил за «Динамо» не так уж и много – 22 мяча в чемпионате страны. Однако, с отходом из киевской команды многих ведущих игроков считался главной надеждой в атаке.

«Динамо» еще до истечения срока соглашения с Мораесом предлагало форварду продлить соглашение, но он под разными предлогами отказывался. В то же время слухи все чаще сватали Жуниора в «Шахтер», но он упорно их опровергал. В начале июня 2018-го он покинул «Динамо», поблагодарив всех, «с кем жил в течение этого времени, и особенно замечательных болельщиков, которые всегда были на моей стороне. Я также хотел бы поблагодарить моих товарищей по команде, сотрудников и всех тем, кто работает в клубе». Когда стало известно, что бразилец таки перебрался в «Шахтер», «замечательные» динамовские болельщики ему это не простили. Впрочем, как и «все те, кто работал в клубе».

Валерий ВАСИЛЕНКО