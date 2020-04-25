Минус 50%. Игроки и боссы Динамо согласовали понижение зарплат

«Добрать» в финансах футболисты смогут за счет премиальных, если сезон доиграют

  • 25.04.2020 11:21
  • 259 просмотров
  • 1 комментарий
Минус 50%. Игроки и боссы Динамо согласовали понижение зарплат
© ФК Динамо Киев

Руководство и игроки «Динамо» согласовали вопрос понижения зарплат на 50% за апрель, сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

По информации источника, в случае возобновления чемпионата и Кубка сокращенная сумма может пойти на премиальные за выигрыш Кубка.

Также отмечается, что руководство «Шахтера» находится на финальной стадии переговоров по снижению окладов своим игрокам. Подробностей не сообщается, однако источник добавляет, что якобы в стане «горняков» нет единства среди бразильских легионеров, в рядах которых есть недовольные.

Ранее сообщалось, что ФИФА из-за пандемии коронавируса разрешила украинским клубам пересматривать размер зарплат футболистам по взаимному согласованию.

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Источник — Telegram

(1 голос)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.04.2020 11:24
    +1
    Молодцы. Отличный пример
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.04.2020 11:24
    +1
    Молодцы. Отличный пример
    Ссылка
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