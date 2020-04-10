Источник: ФИФА разрешила украинским клубам пересматривать зарплаты игроков

Украинские клубы получили письмо от ФИФА, в котором им предоставлено прямое право садиться за стол переговоров с игроками и пересматривать их зарплатные ведомости.

Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас в Твиттере и отметил: «Это не прямая рекомендация и оставляет право за футболистами не идти на понижение. Все зависит от морали каждого в отдельности».

Напомним, ФИФА недавно приняла решение, что контракты должны быть продлены, а трансферные окна сдвинуты.