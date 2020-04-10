Источник: ФИФА разрешила украинским клубам пересматривать зарплаты игроков

Украинские клубы получили письмо от ФИФА, в котором им предоставлено прямое право садиться за стол переговоров с игроками и пересматривать их зарплатные ведомости.
Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас в Твиттере и отметил: «Это не прямая рекомендация и оставляет право за футболистами не идти на понижение. Все зависит от морали каждого в отдельности».
Напомним, ФИФА недавно приняла решение, что контракты должны быть продлены, а трансферные окна сдвинуты.
Українські клуби отримали листа від ФІФА, в якому їм надають пряме право сідати за стіл перемовин з гравцями і переглядати їхні зарплатні відомості. Це не є прямою рекомендацією і залишає право за футболістами не йти на пониження. Усе залежить від моралі кожного окремо.— Igor Burbas (@iburbas) April 10, 2020
Источник — Twitter
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