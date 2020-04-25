Вернидуб о чемпионате Беларуси: «Это же класс. Пусть все смотрят, завидуют»

Украинский наставник «Шахтера» Солигорск Юрий Вернидуб доволен тем, что чемпионат Беларуси единственный в Европе не остановлен из-за коронавируса.

«Смотрю, как играют другие команды, и не могу понять, что происходит и как. Это ж класс. Пишут, мол, нету футбола. Ну, ребята, вы посмотрите футбол. Я всегда удивлялся и мне нравился польский футбол, потому что в польском футболе чемпионат всегда до последнего тура, до последнего тура там решается первое, второе и третье место. А что, сейчас в Беларуси не то же самое? Вы посмотрите, какой накал, какая борьба».

«Это супер. Пусть завидуют и пусть смотрят, что мы играем. И выбирают классных футболистов себе в чемпионаты. Та же Россия считает, что у них супер чемпионат… Надо показывать и продавать, пока есть такая возможность, – сказал Вернидуб,

В элитном дивизионе чемпионата Беларуси сыграны 6 туров.