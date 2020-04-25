Вернидуб о чемпионате Беларуси: «Это же класс. Пусть все смотрят, завидуют»

Украинский наставник доволен тем, что чемпионат Беларуси продолжается

  • 25.04.2020 23:52
  • 851 просмотр
  • 1 комментарий
Вернидуб о чемпионате Беларуси: «Это же класс. Пусть все смотрят, завидуют»
© twitter.com/fcshakhterby

Украинский наставник «Шахтера» Солигорск Юрий Вернидуб доволен тем, что чемпионат Беларуси единственный в Европе не остановлен из-за коронавируса.

«Смотрю, как играют другие команды, и не могу понять, что происходит и как. Это ж класс. Пишут, мол, нету футбола. Ну, ребята, вы посмотрите футбол. Я всегда удивлялся и мне нравился польский футбол, потому что в польском футболе чемпионат всегда до последнего тура, до последнего тура там решается первое, второе и третье место. А что, сейчас в Беларуси не то же самое? Вы посмотрите, какой накал, какая борьба».

«Это супер. Пусть завидуют и пусть смотрят, что мы играем. И выбирают классных футболистов себе в чемпионаты. Та же Россия считает, что у них супер чемпионат…  Надо показывать и продавать, пока есть такая возможность, – сказал Вернидуб,

В элитном дивизионе чемпионата Беларуси сыграны 6 туров.

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Источник — Трибуна

(8 голосов)

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Комментарии
    © УАФ– М а ф і я!
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      © УАФ– М а ф і я! , 26.04.2020 00:30
    -1
    Мда... Был о Вернидубе лучшего мнения
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