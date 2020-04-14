УЕФА придумал план, как доиграть еврокубки, Суркис против единого пула

Главные новости за 13-е апреля на Sport.ua

  • 14.04.2020 07:30
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УЕФА придумал план, как доиграть еврокубки, Суркис против единого пула
© УЕФА

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 13-е апреля.

1. Три недели безумия. УЕФА придумал неожиданный план, как доиграть еврокубки. Боссы футбола намерены возобновить Лигу чемпионов и Лигу Европы.

2. Игорь СУРКИС: «Нас не получится ломать через колено». Президент киевского «Динамо» поделился мнением о возможности создания единого ТВ-пула.

3. СМИ: У Черноморца долги по зарплате и финансовые проблемы. Клуб Первой лиги не в лучшей ситуации.

4. Президент клуба Серии A не даст команде доиграть сезон: «Не выпущу на поле». Массимо Челлино не хочет доигровки в такой ситуации.

5. Лучшие из лучших. Топ-10 тренеров чемпионата Украины. «Дед», «Мистер» І, «Мистер» ІІ, трое из «Днепра» и трое из «Динамо».

6. Марихуана, стрип-бары и Гарвард. 6 боксеров, которые нашли себя вне ринга. Лев Кравцив рассказывает о достижениях легенд после того, как они повесили перчатки на гвоздь.

7. Лучшая сборная Украины по баскетболу всех времен. Sport.ua предлагает свою версию лучшего состава мужской баскетбольной национальной команды.

8. Первого поражения Джонса могло не быть. Всему виной глупость Роя. Лев Кравцив вспоминает поединок, в котором к непобедимому Рою Джонсу нашли ключик.

9. Смалийчук также претендует на пост президента УПЛ. Скандальный функционер призвал «Шахтер» выдвинуть его кандидатуру.

10. Украину спасет волшебный пендель. Главный врач назвал, когда наступит пик. Виктор Ляшко рассчитал, что пиковым днем пандемии станет 17 апреля.

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Источник — Sport.ua

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