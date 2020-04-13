СМИ: У Черноморца долги по зарплате и финансовые проблемы

Клуб Первой лиги не в лучшей ситуации

  • 13.04.2020 15:12
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СМИ: У Черноморца долги по зарплате и финансовые проблемы
© chernomorets.odessa.ua

По информации шоу ТаТоТаке, у одесского «Черноморца», который сейчас выступает в Первой лиге, возникли финансовые проблемы и есть долги по зарплате.

«Есть двухмесячная задержка по зарплате, хотя это и в УПЛ сейчас привычно. Есть и другие симптомы. Мне удалось узнать, что часть базы клуба в Совиньоне отдана какой-то баскетбольной школе. И в детской Академии сказали, что оплата увеличится на 30%, просят родителей заплатить на 3 месяца вперед».

«Есть угроза, что «Черноморец-2» будет расформирован. Что это значит. Это значит, что останется первая команда, которая будет без задач барахтаться в Первой лиге. Есть так будет продолжаться, то Остап Маркевич долго не продержится», - сказал ведущий шоу Михаил Спиваковский.

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Источник — ТаТоТаке

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