Смалийчук также претендует на пост президента УПЛ

Бывший вице-президент «Карпат» Олег Смалийчук призвал генерального директора «Шахтера» Сергея Палкина выдвинуть его кандидатуру на пост президента УПЛ:

«До карантина мы могли плакать только, когда действительно становилось х***во (плохо). Сейчас достаточно просто включить телевизор и через несколько минут слезы сами наворачиваются на глаза... Цитаты самому Богу в уши: «Мы должны заботиться о всей лиге. Все должны понять, что не должно быть так, что один клуб говорит. Мы должны сделать шаг друг к другу».

Телевизор нельзя ослушаться. Поэтому вежливо иду мыть руки, смотрю на себя в зеркало и вдруг там вижу идеальную кандидатуру на пост президента Премьер-лиги... Официально обращаюсь к уважаемому мной Сергею Анатольевичу (Палкину, – примечание) выдвинуть именно мою кандидатуру на эту должность. И, пожалуйста, не говорите, что «мы уже многих перепробовали».

На данный момент на пост президента УПЛ претендуют Александр Шевченко и Михаил Метревели.