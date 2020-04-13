Смалийчук также претендует на пост президента УПЛ

Бывший вице-президент «Карпат» Олег Смалийчук призвал генерального директора «Шахтера» Сергея Палкина выдвинуть его кандидатуру на пост президента УПЛ:
«До карантина мы могли плакать только, когда действительно становилось х***во (плохо). Сейчас достаточно просто включить телевизор и через несколько минут слезы сами наворачиваются на глаза... Цитаты самому Богу в уши: «Мы должны заботиться о всей лиге. Все должны понять, что не должно быть так, что один клуб говорит. Мы должны сделать шаг друг к другу».
Телевизор нельзя ослушаться. Поэтому вежливо иду мыть руки, смотрю на себя в зеркало и вдруг там вижу идеальную кандидатуру на пост президента Премьер-лиги... Официально обращаюсь к уважаемому мной Сергею Анатольевичу (Палкину, – примечание) выдвинуть именно мою кандидатуру на эту должность. И, пожалуйста, не говорите, что «мы уже многих перепробовали».
На данный момент на пост президента УПЛ претендуют Александр Шевченко и Михаил Метревели.
Источник — Facebook
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Про Метревели думалось, что его выдвижение это шутка, а оно вон как.
Наверняка конкурентами будут независимые Бурбас и Круторогов...
Про Метревели думалось, что его выдвижение это шутка, а оно вон как.
Наверняка конкурентами будут независимые Бурбас и Круторогов...
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