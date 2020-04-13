Президент клуба Серии A не даст команде доиграть сезон: «Не выпущу на поле»

Несмотря на то, что ситуация в пандемией коронавируса в Италии постепенно стабилизируется, президент «Брешии» Массимо Челлино не намерен позволять команде возвращаться на поле и доигрывать сезон.

«Я просто не позволю игрокам выйти на поле. Пусть отбирают у нас очки, если хотят. Это не провокация с моей стороны, я беру ответственность на себя».

«Я не понимаю, как можно быть такими эгоистами и думать сейчас о футболе. Отправят в Серию B? Я этого не боюсь. Знаю, что мы все равно вернемся», - сказал Челлино.

Ранее в планах Серии A было возобновить сезон в конце мая или первых числах июня.