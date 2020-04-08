В Украине могут продлить карантин, Реалу не нужен Роналду

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 7-е апреля.

1. Минус лето. Карантин в Украине собираются продлить до сентября. Но во второй половине мая люди смогут вернуться к работе.

2. Реал отказался возвращать Роналду. Возвращение португальца не вписывается в концепцию «Реала».

3. Решение ФИФА: контракты должны быть продлены, трансферные окна сдвинуты. Президент ФИФА Джанни Инфантино считает, что здоровье превыше футбола.

4. ФОТО. Роналдиньо и его брат вышли из тюрьмы спустя 32 дня заточения. Знаменитый бразильский футболист обвиняется в Парагвае в подделке паспорта.

5. Минюст США обвиняет Россию во взятке за право проведения ЧМ-2018. Утверждается, что взятку в $5 млн получил экс-вице-президент FIFA Джек Уорнер.

6. Знакомьтесь, Бурунди – страна, где играют в футбол, несмотря на коронавирус. Это единственный чемпионат на просторах Африки, который не был остановлен из-за COVID-19.

7. Сергей РЫБАЛКА: «Выиграл у Суркиса в карты несколько тысяч долларов». Бывший футболист «Динамо» рассказал, как играл с президентом киевского клуба на деньги.

8. Пример Вьетнама: как небогатой стране удалось отбить атаку коронавируса. В стране 245 зараженных COVID-19, из которых ни одного умершего, а 106 человек уже выздоровели.

9. 7 самых неудачливых претендентов на титул UFC. Сергей Лебедев – о бойцах, которые не использовали свои шансы.

10. Радомир Антич: серб, ставший своим в Испании. Виталий Пасичный рассказывает о тренере, который возглавлял «Реал», «Атлетико» и «Барселону».