Реал отказался возвращать Роналду

Ранее сообщалось о том, что из-за экономического кризиса «Ювентус» может продать лидера команды Криштиану Роналду.
Приоритетным вариантом для португальца было возвращение в «Реал», однако, по информации испанских СМИ, подписание Роналду не входит в планы мадридского клуба.
«Реал» сейчас держит курс на омоложение состава, и 35-летний Роналду не вписывается в эту концепцию. Главной трансферной целью «Реала» является форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.
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Источник — As.com
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