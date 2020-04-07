Реал отказался возвращать Роналду

Ранее сообщалось о том, что из-за экономического кризиса «Ювентус» может продать лидера команды Криштиану Роналду.

Приоритетным вариантом для португальца было возвращение в «Реал», однако, по информации испанских СМИ, подписание Роналду не входит в планы мадридского клуба.

«Реал» сейчас держит курс на омоложение состава, и 35-летний Роналду не вписывается в эту концепцию. Главной трансферной целью «Реала» является форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.