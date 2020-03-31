Ювентус может продать Роналду из-за кризиса

«Ювентус» продолжает искать пути решения экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

Одним из вариантов является продажа главной звезды команды – Криштиану Роналду. Сейчас его стоимость оценивается в 70 миллионов евро.

Другим вариантом является продление контракта с Роналду на год с существенным снижением его зарплаты. Нынешний контракт Роналду действует до 2022 года.

Ранее Роналду и другие игроки «Ювентуса» согласились на снижение зарплаты. Это позволит клубу сэкономить примерно 90 миллионов евро.